ICC Ranking: विराट कोहली को मिला शतक का फायदा, रोहित शर्मा और सिराज ने भी मचाई गदर

Virat Kohli ICC Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (11 जनवरी) को खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है. इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने धूम मचा दी है. कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी वनडे मैच में शतक जमाया था, जिसका उन्हें बम्पर फायदा मिला है.

वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट कोहली को दो पायदान का फायदा हुआ और वो छठे नंबर पर काबिज हो गए हैं. टॉप-10 में कोहली के अलावा दूसरे भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिन्हें एक पायदान का फायदा हुआ. रोहित अब 8वें नबंर पर पहुंच गए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ कोहली ने लगाया शतक

बता दें कि भारतीय टीम के स्टार प्लेयर कोहली ने मंगलवार (10 जनवरी) को ही श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में 87 बॉल पर 113 रनों की शतकीय पारी खेली है. जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 67 बॉल पर 83 रन बनाए थे. गेंदबाजी में उमरान मलिक ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट अपने नाम किए थे. यह मैच भारतीय टीमने 67 रनों से जीत लिया.

