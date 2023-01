India vs Sri Lanka Match: हार्दिक पंंड्या ने अक्षर पटेल से ही क्यों डलवाया आखिरी ओवर? कप्तान ने खुद खोला राज

India vs Sri Lanka Match: भारतीय टीम ने साल 2023 में शानदार आगाज किया है. उसने इस साल के अपने पहले ही मैच में रोमांचक जीत दर्ज की है. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 2 रनों से जीता है. यह मैच मुंबई में खेला गया. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 162 रन बनाए थे. दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने 35 बॉल पर 68 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिसने भारतीय टीम को आखिर में बेहतर स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन ही बना सकी और यह मैच 2 रनों से गंवा दिया.

19वें ओवर ने फिर हरवा दिया था मैच, अक्षर ने दिखाया जादू, गजब थी आखिरी ओवर की थ्रिल स्टोरी

रणनीति के तहत अक्षर को दिया आखिरी ओवर

बल्ले से कमाल दिखाने वाले अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में भी धमाल मचाया. उन्होंने कोई विकेट तो नहीं लिया, लेकिन आखिरी ओवर में 13 रन बचाकर टीम इंडिया को जीत जरूर दिलाई. श्रीलंका को आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, तब कप्तान हार्दिक पंड्या ने अक्षर पर भरोसा जताया. कप्तान ने आखिरी ओवर अक्षर को क्यों दिया था, इसका खुलासा भी उन्होंने ही किया.

Deepak Hooda is adjudged Player of the Match for his fine innings of 41* off 23 deliveries as #TeamIndia win by 2 runs.



Scorecard - https://t.co/uth38CaxaP #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/0LYRcUFtnC