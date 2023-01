T20: 19वें ओवर ने फिर हरवा दिया था मैच, अक्षर ने दिखाया जादू, गजब थी आखिरी ओवर की थ्रिल स्टोरी

भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को पहला टी-20 मैच खेला गया. नए साल की शुरुआत कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीत के साथ की है. मुंबई के वानखेड़े मैदान में हुए इस मैच में टीम इंडिया ने आखिरी बॉल पर जाकर जीत हासिल की, एक वक्त तो ऐसा लगा कि श्रीलंका यहां बाजी मार लेगा लेकिन आखिरी बॉल तक गए इस मैच में भारतीय टीम अंत में जीत ही गई.



19वां ओवर फिर बना था विलेन

एशिया कप और टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान पारी का 19वां ओवर कई बार टीम इंडिया के लिए विलेन साबित हुआ था. भारत ने अपने कई मैच 19वें ओवर में जाकर ही गंवाए थे. श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 में भी ऐसा ही हुआ, जब 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने जमकर रन लुटवाए और मैच टीम इंडिया के हाथ से निकलता दिख रहा था.



श्रीलंका की पारी के जब 18 ओवर खत्म हुए, तब जीत के लिए 12 बॉल में 29 रनों की जरूरत थी. ऐसे में उम्मीद थी कि टीम इंडिया यहां मैच में पकड़ बना सकती है, क्योंकि श्रीलंका अपने 8 विकेट गंवा ही चुका था. लेकिन 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने 16 रन पिटवा दिए, जिसने भारतीय खेमे में टेंशन बढ़ा दी. अब श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी.

क्लिक करें: आखिरी ओवर की पूरी कहानी, जहां अक्षर पटेल ने श्रीलंका के हाथ से छीन लिया मैच और दिलाई जीत



अक्षर पटेल ने दिलवा दी जीत

कप्तान हार्दिक पंड्या ने यहां दांव खेला और अक्षर पटेल के हाथ में आखिरी ओवर थमा दिया. क्योंकि हार्दिक पंड्या को हल्का खिंचाव आया था, ऐसे में अक्षर को मौका दिया. उन्होंने इस भरोसे पर खरा उतरने का काम किया और आखिरी ओवर में 13 रन बचा लिए. आखिरी बॉल पर श्रीलंका को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन वह एक ही रन बना पाया और 2 रनों से भारत ने मैच जीत लिया.



• 19.1 ओवर- अक्षर ने वाइड बॉल फेंकी.

• 19.1 ओवर- रजिथा ने एक रन लिया.

• 19.2 ओवर- करुणारत्ने ने डॉट बॉल खेली.

• 19.3 ओवर- करुणारत्ने ने छक्का जड़ा.

• 19.4 ओवर- अक्षर ने फिर डॉट बॉल डाली.

• 19.5 ओवर- कसुन रझिथा रनआउट

• 19.6 ओवर- करुणारत्ने रनआउट

That's that from the 1st T20I.#TeamIndia win by 2 runs and take a 1-0 lead in the series.



Scorecard - https://t.co/uth38CaxaP #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/BEU4ICTc3Y