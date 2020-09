ENG vs AUS: खराब शुरुआत के बावजूद इंग्लैंड ने रखा बड़ा टारगेट, बेयरस्टो का शतक

जॉनी बेयरस्टो के शतक की मदद से इंग्लैंड ने खराब शुरुआत से उबरकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में बुधवार को 7 विकेट पर 302 रनों का मजबूत स्कोर बनाया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे इंग्लैंड ने मिशेल स्टार्क की मैच की पहली दो गेंदों पर दो विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बेयरस्टॉ ने 126 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 112 रनों की पारी खेली. दोनों टीमें तीन मैचों की सीरीज में अभी 1-1 से बराबरी पर हैं.

बेयरस्टो ने सैम बिलिंग्स (58 गेंदों पर 57) के साथ 5वें विकेट के लिए 114 रन जोड़कर इंग्लैंड को 4 विकेट पर 96 रन की खराब स्थिति से उबारा. क्रिस वोक्स (39 गेंदों पर नाबाद 53) ने फिर से अंतिम ओवरों में अच्छे रन जुटाए.

