RCB स्टार डिविलियर्स ने माना- UAE की गर्मी का सामना करना सबसे बड़ा चैलेंज

दक्षिण अफ्रीका के स्टार एबी डिविलियर्स का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सभी टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूएई के गर्म और उमस भरे मौसम के अनुकूल ढलने की होगी. अधिकांश मैच रात में खेले जाएंगे, लेकिन हालात फिर भी चुनौतीपूर्ण होंगे.

उन्होंने RCB के ट्विटर हैंडिल पर डाले गए एक इंटरव्यू में कहा,‘मैं इस तरह के मौसम का आदी नहीं हूं, बहुत गर्मी है, मुझे चेन्नई में जुलाई में खेला गया टेस्ट मैच याद आ गया, जिसमें वीरू ने 300 रन बनाए थे, तब भी ऐसी ही गर्मी थी.’

उन्होंने कहा,‘उतनी ही उमस भी है, रात के दस बजे भी, इसका बहुत फर्क पड़ेगा और आपको आखिरी पांच ओवर के लिए ऊर्जा बचाकर रखनी होगी,’ डिविलियर्स ने कहा कि उन्हें भारत में खचाखच भरे स्टेडियमों में खेलने की कमी खलेगी.

AB de Villiers talks about the team’s preparations for the Dream11 IPL, the new recruits joining this season, and he has a special message for the 12th Man Army.#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL pic.twitter.com/llFYGpEzs7