IPL Auction: पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख में क्यों खरीदा? नीलामी के बाद टीम के मालिक ने किया खुलासा

दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक किरण कुमार ग्रांधी ने कहा कि पृथ्वी शॉ को आईपीएल 2026 नीलामी में दोबारा टीम में शामिल करना उनके लिए दूसरा मौका देने जैसा है. ग्रांधी को उम्मीद है कि शॉ इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए मजबूत वापसी करेंगे. शॉ को दिल्ली ने उनके बेस प्राइस पर खरीदा.

आईपीएल नीलामी में दिल्ली ने शॉ को 75 लाख में खरीदा (Photo: ITG)
दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक किरण कुमार ग्रांधी ने आईपीएल 2026 नीलामी के दौरान पृथ्वी शॉ को एक बार फिर फ्रेंचाइज़ी में शामिल करने के फैसले के पीछे की वजह बताई है. शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार 2018 में खरीदा था, जब उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए अंडर-19 विश्व कप जिताया था. भविष्य के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाने वाले शॉ ने दिल्ली के लिए सात सीजन खेले, लेकिन 2025 की मेगा नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया.

पहले राउंड में किसी ने नहीं लगाई बोली

पिछले सीजन किसी भी टीम ने इस बल्लेबाज में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. 75 लाख रुपये की बेस प्राइस होने के बावजूद पृथ्वी शॉ को एक भी बोली नहीं मिली थी. आईपीएल 2026 नीलामी के शुरुआती चरण में भी यही रुझान देखने को मिला, जहां वह मुख्य ड्रॉ में अनसोल्ड रहे और तेज़ नीलामी प्रक्रिया (एक्सेलेरेटेड प्रोसेस) में भी उन्हें कई बार वापस लाया गया. अंततः नीलामी के आखिरी चरण में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर फिर से अपने साथ जोड़ लिया.

ग्रांधी ने बताई शॉ को खरीदने की वजह

नीलामी के बाद बात करते हुए ग्रांधी ने कहा कि यह पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल में मजबूत वापसी करने का एक बड़ा मौका है. दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक ने उम्मीद जताई कि शॉ इस दूसरे अवसर को गंभीरता से लेंगे और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

ग्रांधी ने कहा, 'पृथ्वी ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. हर खिलाड़ी के करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं और यह उसके लिए एक मजबूत वापसी करने का मौका है. हम इसे पृथ्वी के लिए दूसरा अवसर मानते हैं और मैं वास्तव में उसे फिर से दिल्ली की जर्सी में देखने को लेकर उत्साहित हूं. उम्मीद है कि वह इस मौके को गंभीरता से लेगा और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगा.'

पृथ्वी शॉ ने अपने पहले कार्यकाल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 79 मैच खेले और कुल 1892 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी की शुरुआत में कुछ समझदारी भरे सौदे किए. दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर के ऑलराउंडर आकिब नबी डार पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया. ग्रांधी का मानना है कि फ्रेंचाइज़ी ने नीलामी के दौरान सभी जरूरी क्षेत्रों को कवर किया है और उनके पास नए सीजन के लिए एक संतुलित टीम है.

---- समाप्त ----
