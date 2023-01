Virat Kohli Rohit Sharma: विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भारतीय टी20 टीम के दरवाजे बंद? कोच राहुल द्रविड़ ने दिया बड़ा संकेत

Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए अब भारतीय टी20 टीम के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं. इसका अंदाजा पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली करारी हार के बाद ही लगा लिया गया था. मगर अब इसके मजबूत संकेत कोच राहुल द्रविड़ ने भी दे दिए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार के बाद द्रविड़ ने कहा है कि हमारा पूरा फोकस अब सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पर है. जबकि टी20 टीम में युवाओं को ही मौका दिया जाएगा और यह उन्हें आजमाने का अच्छा मौका भी है.

रोहित की जगह हार्दिक हो सकते हैं कप्तान

यानी द्रविड़ ने बगैर नाम लिए साफ कर दिया है कि कोहली और रोहित को अब सिर्फ वनडे और टेस्ट पर ही ध्यान देना होगा. क्योंकि इसी साल के आखिर में वनडे वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में ही होना है. जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 4 टेस्ट मैच खेलने हैं. इसमें जीतना बेहद जरूरी है.

जबकि कोहली और रोहित ने अपना पिछला टी20 मैच वर्ल्ड कप में ही इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था. इसमें टीम इंडिया को 10 विकेट से हार मिली थी. इसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेली, जिसमें हार्दिक पंड्या को कप्तानी सौंपी गई थी. अब हार्दिक की कप्तानी में ही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरी टी20 सीरीज खेल रही है. ऐसे में पूरी संभावना है कि हार्दिक को ही अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है.

The match went down to the wire but it is Sri Lanka who won the second T20I by 16 runs.



