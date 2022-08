Babar Azam Ind Vs Pak: भारत के खिलाफ फेल हुए बाबर आजम, जमकर हुए ट्रोल, लोगों ने याद दिलाया विराट कोहली वाला ट्वीट

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप मुकाबले में टीम इंडिया को बेहतर शुरुआत मिली. टी-20 वर्ल्डकप 2021 में भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाने वाले कप्तान बाबर आजम इस बार फेल साबित हुए. बाबर आजम सिर्फ 10 ही रन बना पाए और पारी के तीसरे ओवर में ही चलते बने.



टीम इंडिया के प्राइम बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम की सभी रणनीति को ध्वस्त कर दिया. शॉर्ट बॉल पर बाबर आजम जब पुल करने के लिए गए, तब उनके बल्ले का किनारा लगा और वह अर्शदीप सिंह को अपना कैच थमा बैठे. उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 9 बॉल खेलीं, जिसमें 2 चौके लगाकर उन्होंने 10 रन बनाए.



फैन्स ने बाबर आजम को किया ट्रोल



भारत के खिलाफ फेल होने पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया गया. फैन्स ने उन्हें उनके द्वारा ही किया हुआ एक ट्वीट याद दिलाया, जो उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए किया था.

Virat’s 100th T20, DK over Pant, Babar Azam gone. Info digested in first 30mins of missing the match #IndiaVsPakistan — Bobbyy (@bobbyy612) August 28, 2022



विराट कोहली जब बुरी फॉर्म से जूझ रहे थे, उस वक्त बाबर आजम ने विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया था और लिखा था कि यह बुरा समय भी बीत जाएगा, आप मज़बूत बने रहें. अब फैन्स ने वही ट्वीट बाबर को याद दिलाया और कहा कि आप भी मज़बूत बने रहें.



इस बीच बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वह काफी हैरान और उदास दिख रहे हैं. लोगों ने मज़े लेते हुए लिखा कि इस मैच के शुरुआती आधे घंटे में ही काफी कुछ हो गया है, ऋषभ पंत टीम से बाहर हैं, रिव्यू भी हो रहे हैं और अब बाबर आजम आउट हो गए.



भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.



पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमां, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहनवाज दहानी.