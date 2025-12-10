scorecardresearch
 
पाकिस्तान दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में डर का माहौल, इस्लामाबाद धमाके के बाद लिया ये एक्शन

ऑस्ट्रेलिया का सुरक्षा दल पाकिस्तान में जनवरी में होने वाली टी20 सीरीज के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर रहा है. यह कदम इस्लामाबाद में हाल के धमाके के बाद लिया गया है. प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम, टीम होटल और यात्रा मार्ग की जांच कर रहा है और पीसीबी व सुरक्षा एजेंसियों से लगातार बैठकें कर रहा है.

जनवरी में पाकिस्तान दौरे पर आएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम (Photo: ITG)
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) का एक प्रतिनिधिमंडल लाहौर पहुंच गया है ताकि जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले सुरक्षा तैयारियों का जायज़ा ले सके. यह कदम इस्लामाबाद में हाल ही में हुए बम धमाके के बाद बढ़ी चिंता को देखते हुए उठाया गया है.

ऑस्ट्रेलिया अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो दो हिस्सों में होगा. पहले हिस्से में जनवरी में तीन टी20 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि दूसरा चरण मार्च में तीन एक–दिवसीय मुकाबलों का होगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थान और तारीखें घोषित नहीं की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तीनों मैच लाहौर में ही होंगे.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में डर का माहौल

आए हुए प्रतिनिधिमंडल में एक स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकार, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स संघ के प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के अधिकारी शामिल हैं. अपनी यात्रा के दौरान वे पहले ही पीसीबी अध्यक्ष और संघीय गृहमंत्री मोहसिन नकवी से मिल चुके हैं. बैठक में सुरक्षा प्रबंध, तैयारी और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा की गई.

उनकी यह समीक्षा इस्लामाबाद में हुए उस घातक धमाके के बाद की जा रही है, जिसमें न्यायिक परिसर के पास हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई वकील शामिल थे. इस हमले के बाद देश में सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.

श्रीलंका के खिलाड़ी भी लौट गए थे

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कई श्रीलंकाई खिलाड़ी, जो धमाके के समय इस्लामाबाद में थे, अपनी सुरक्षा को लेकर असहज महसूस करने लगे और उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट से अपनी चिंता साझा की. इसके बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी कि यदि वे शृंखला छोड़ते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
 

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल गद्दाफी स्टेडियम, एलसीसीए ग्राउंड, टीम होटल और यात्रा मार्गों का भी विस्तृत निरीक्षण कर रहा है. वे पीसीबी अधिकारियों और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के साथ और बैठकें करेंगे. इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सौंपेंगे.

मार्च में होने वाली एक–दिवसीय शृंखला अभी कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन 2027 विश्व कप से पहले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बेहद व्यस्त होने की वजह से इसे आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जनवरी की टी20 सीरीज पर अंतिम फैसला प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा रिपोर्ट मिलने के बाद करेगा.

