Astra 3.3 Rocket: अंतरिक्ष में जाएगा सबसे छोटा रॉकेट, अपनी तरह की पहली लॉन्चिंग

अस्त्र 3.3 (Astra 3.3) रॉकेट की लॉन्चिंग 7 फरवरी 2022 को फ्लोरिडा स्थित केप केनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से होनी थी. इस मिशन को NASA ने ELaNa 41 नाम दिया है. रॉकेट के पहले स्टेज को फायर भी कर दिया गया था. लेकिन अंत समय में उसे रोक दिया गया. कैलिफोर्निया के स्पेस कंपनी अस्त्र (Astra) ने फैसला लिया कि अब इसे 10 फरवरी 2022 को लॉन्च करेंगे. इसकी लॉन्चिंग का विंडो आज देर रात पौने दो बजे से तीन घंटे का है.

स्पेस कंपनी अस्त्र (Astra) में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डायरेक्टर कैरोलिना ग्रॉसमैन ने कहा कि पहली कॉमर्शियल लॉन्चिंग का न होना दुर्भाग्यपूर्ण था. लेकिन हम रॉकेट के साथ किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहते थे. इसके पहले अस्र ने चार ऑर्बिटल लॉन्च किए हैं. इनके टेस्ट मिशन अलास्का के पैसिफिक स्पेसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में किए गए थे. यहां पर देख सकते हैं इस लॉन्च की लाइव फुटेज.

Launch attempt update: @NASA’s ELaNa 41 mission is scheduled for Thurs., Feb. 10. Launch window opens at 12:00pm PT / 3:00pm ET (20:00 UTC). pic.twitter.com/pE1mZo0jRv