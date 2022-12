फ्रेंच गुएना से लॉन्च के ढाई मिनट बाद लापता हो गया Vega-C Rocket

फ्रांस के कोरोऊ में स्थित फ्रेंच गुएना स्पेसपोर्ट से 20 दिसंबर 2022 की रात Vega-C Rocket लॉन्च किया गया. लॉन्चिंग दो मिनट 27 सेकेंड बाद यह रॉकेट लापता हो गया. इसका मिशन कंट्रोल सेंटर से कोई संपर्क नहीं बचा. यह कहां गया इसकी कोई जानकारी फिलहाल स्पेसपोर्ट के वैज्ञानिकों को नहीं है. उन्होंने कहा है कि इस घटना की तकनीकी जांच की जा रही है. इस रॉकेट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने लॉन्च किया था.

Great night launch for @Arianespace's Vega-C rocket from the Guiana Space Center, with Pléïades-Néo 5 & 6 - will note when tracking TLEs are posted. pic.twitter.com/yr4SMeyubk