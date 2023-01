पानी की सतह के ऊपर उड़ती है ये इलेक्ट्रिक बोट, हाइड्रोफॉइल का करती है इस्तेमाल

यूं तो नाव पानी की तरह पर ही तैरती हैं, लेकिन एक नाव ऐसी है जो सतह पर नहीं सतह के ऊपर तैरती है. इसे तैरना नहीं बल्कि उड़ना कहा जाए जो गलत नहीं होगा. लास वेगास (Las Vegas) में CES गैजेट शो में स्वीडिश कंपनी कैंडेला (Candela) ने एक इलेक्ट्रिक बोट को शोकेस किया है, जो पानी की सतह को ऊपर तैरती है. इस नाव को देखने वाले हैरान हैं.

28-फुट लंबी, बिजली से चलने वाली यह स्पीडबोट, पानी की सतह को ऊपर तैरने के लिए हाइड्रोफॉयल का इस्तेमाल करती है. यह बोट लगभग 23 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दो घंटे से भी ज्यादा समय तक क्रूज़ कर सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, मोड में बदलाव के साथ-साथ बोट की खासियत और क्रूज़िंग क्षमताओं को दिखाया गया है.

ICYMI: An electric boat that uses hydrofoils to sail over water is making waves at CES 2023 pic.twitter.com/8VrlLLbe6v