मिलिए चार पैरों वाले सुपर हीरो से, जिसकी लड़ाई कचरे से है

चार पैरों वाले इस सुपरहीरो का नाम है सैम (Sam). सैम भले ही एक कुत्ता हो, लेकिन इसमें वाकई सुपरपॉवर (Superpowers) है. ये वो करता है जो आम इंसान नहीं करते. सैम चिली (Chile) की राजधानी सैंटियागो (Santiago) के एक पार्क को साफ और हरा-भरा रखने का काम करता है. यह पार्क में आने वाले लोगों के लिए रोल मॉडल है.

सैम, बॉर्डर कॉली (Border collie) ब्रीड का कुत्ता है, जो अपने मालिक गोंजालो चियांग के साथ सैंटियागो के मेट्रोपॉलिटन पार्क में नियमित रूप से सैर करता है. सैम एक एजुकेशनल गाइड में कार्टून के रूप में फेमस है. इस कार्टून में वह हरे रंग का केप (Cape) पहने हुए है.

शहर के इस पार्क में सबसे ज्यादा हरियाली है. यहां सैम और गोंजालो को प्लास्टिक की बोतलें, मास्क, डिब्बे और खाने के पैकेज उठाने के लिए बार-बार रुकना पड़ता था. तभी से उन्होंने यह काम नियमित रूप से करना शुरू कर दिया. अकेले अप्रैल में, सैम और गोंजालो ने कपड़े, हेलमेट और खाने के रैपर के अलावा, 602 मास्क, 585 बोतलें और 304 डिब्बे इकट्ठा किए थे.

सैम सप्ताह में कम से कम तीन बार यहां आता है और यह काम करता है, साथ ही पर्यटकों को भी आकर्षित करता है. पार्क के अधिकारी सैम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साम की तस्वीर को अपने पार्क केयर कैंपेन में इस्तेमाल करने का फैसला किया.

कैटालिना अरवेना (Catalina Aravena) ने 5.6 साल के सैम को एक सुपर हीरो के रूप में बदल दिया. यह पार्क में आने वालों को अपना कचरा अपने साथ ले जाने या पार्क में 40 से ज्यादा रीसाइक्लिंग प्वॉाइंट में से एक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है.

कैटालिना का कहना है कि यह उम्मीद से कहीं ज्यादा फैल गया है. यह स्कूलों में पहुंच गया है और सोशल मीडिया पर भी इसे बहुत अच्छी तरह से फैलाया गया है.

