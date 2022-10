एडवेंचर ट्रिप पर निकला सील, रेस्क्यू टीम की नाक में किया दम..फिर खुद किया सरेंडर

मैसाचुसेट्स (Massachusetts) के बेवर्ली (Beverly) शहर में एक सील पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा. असल में ये सील घूमने निकल पड़ा. ये समुद्र से नदी में पहुंचा और नदी से तालाब में आ गया. इसे रेस्क्यू करने वालों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन ये उनके हाथ नहीं आया. कुछ दिन अपने हिसाब से जीने के बाद इस सील ने शराफत का परिचय दिया. ये खुद पुलिस के पास पहुंच गया और सरेंडर कर दिया. ये पूरा वाकिया वीडियो में कैप्चर हुआ है, यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए.

दरअसल, बेवर्ली पुलिस ने 17 सितंबर को फेसबुक पर लिखा था कि पिछले कुछ दिनों में एक सील को लेकर विभाग में कई कॉल आई हैं. एक सील ने कमिंग्स सेंटर प्रोपर्टी में, पुलिस स्टेशन के पास ही शू पॉन्ड में डेरा जमा लिया है. एनिमल कंट्रोल ऑफिसर ने जांच की और पता लगाया है कि वह सील खुश और स्वस्थ है, और फिलहाल जहां वह रहा रहा है वहां खाने-पीने की कोई कमी नहीं है.

अपने मन मुताबिक जीने के बाद खुद सरेंडर करने पहुंचा (Photo: Twitter)

एडवेंचर ट्रिप पर निकला था सील

ये एक भूरे रंग का सील था, जो शू पॉन्ड में बड़े चैन से रह रहा था, इसीलिए इसे शूबर्ट नाम दिया गया. यह सील वहां के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया, जो उसकी एक झलक पाना चाहते थे. माना जा रहा है कि शूबर्ट समुद्र से नदी में आया और एक ड्रेनेज पाइप के ज़रिए तालाब तक पहुंच गया था.

Lots of people came out tonight to watch Shoebert the seal in Shoe Pond in Beverly. After hours of attempting to rescue him - crews are giving up for the night. So what happens next? We’ll have an update tonight on @boston25 pic.twitter.com/F1Kr14djzh — Litsa Pappas (@LitsaPappas) September 22, 2022

21 सितंबर को, न्यू इंग्लैंड के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) फिशरीज ने बताया था कि शू पॉन्ड में ग्रे सील आराम से रह रहा है. यह 19 सितंबर को निचले तालाब से अपने आप बड़े तालाब में आ गया था. जीवविज्ञानियों ने तालाब का गहराई से माप लिया और सील के व्यवहार को समझा. बेवर्ली के दमकल विभाग ने सील का पता लगाने के लिए दो गोताखोर भी भेजे थे. NOAA का कहना था कि सील का बचाव ज़रूरी है.

एक तरफ शूबर्ट को रेस्क्यू करने की तमाम कोशिशें की जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ लोग इस सील का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे. लोगों ने सील के नाम की टी-शर्ट भी पहनी. इतना ही नहीं, पुलिस विभाग ने अस्थायी रूप से फेसबुक पर अपने लोगो में सील को भी शामिल कर लिया था.

इस तरह किया सरेंडर

तालाब में कुछ दिन अपनी मर्जी से बिताने के बाद, शूबर्ट 23 सितंबर को तालाब से बाहर निकला. पुलिस विभाग ने बताया कि शूबर्ट को सीसीटीवी में देखा गया. वह तालाब से निकला और खुशी से उछलता हुआ खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां एक पुलिस अफसर ने उसे देखकर आश्चर्य से स्वागत किया.

VIDEO: Shoebert the seal knew where to get help. At around 2:30 this morning he made his way to @BeverlyPD. The mammal, who spent the last few days in Shoe Pond, will head back to the ocean after a checkup from @mysticaquarium. pic.twitter.com/3ZQ822oprv — Jeff Saperstone NBC10 Boston (@JeffNBCBoston) September 23, 2022

पुलिस का कहना था कि शूबर्ट स्वस्थ दिखाई दे रहा था. उसे चेकअप के लिए मिस्टिक एक्वेरियम ले जाया गया.

शूबर्ट के एडवेंचर सिर्फ इतने ही नहीं थे. पता चला है कि शूबर्ट पहली बार इस तरह घूमने नहीं निकला था. इससे पहले भी उसे केप कॉड में रेस्क्यू किया गया था, जब वह बहुत छोटा था. तब भी उसे मिस्टिक एक्वेरियम ही ले जातया गया था. शूबर्ट के चेहरे पर कुछ खास निशान थे, जिससे मिस्टिक एक्वेरियम के लोग उसे पहचान गए थे.

उसके ब्लड टेस्ट और एक्स-रे की पूरी जांच की गई, और उसे एकदम स्वस्थ पाया गया. शूबर्ट का वजन 106 किलो था. वह अपनी प्रजाति के औसत वयस्क की तुलना में हल्का था. वयस्क नर ग्रे सील छह साल की उम्र में परिपक्वता तक पहुंचते हैं, और शूबर्ट केवल चार साल का ही है.

After surprising and delighting the city of Beverly, Massachusetts, a grey seal that took up residence in a pond and evaded capture for days finally handed himself in to the police in the early hours of Friday.https://t.co/VKnNB0QwZY — IFLScience (@IFLScience) September 28, 2022

एक्वेरियम प्रशासन शूबर्ट को एक शांत और दूर जगह पर छोड़ना चाहता है. यह जगह रोड आइलैंड (Rhode Island) में ब्लॉक आइलैंड होगी. शोधकर्ताओं को सील की रेंज के बारे में सूचना मिलती रहे, इसके लिए एक्वेरियम ने शूबर्ट में एक सैटेलाइट ट्रैकर भी लगाया है. यानी अब शूबर्ट साइंस के लिए काम करेगा.

एक्वेरियम की मैनेजर साराह कैलन (Sarah Callan) का कहना है कि विज्ञान और अनुसंधान में शूबर्ट के योगदान से हमें पूरी तरह से ग्रे सील प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जानने के लिए मदद मिलेगी.