Turkey Earthquake Prediction: तीन दिन पहले ही रिसर्चर ने दी थी भयानक भूकंप की चेतावनी

नीदरलैंड्स के रिसर्चर फ्रैंक हूगरबीट्स ने 3 फरवरी 2023 को भविष्यवाणी की थी तुर्की-सीरिया के इलाके में भूकंप आने वाला है. जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.5 या उससे ज्यादा हो सकती है. तीन दिन बाद ही भयानक भूकंप आए. 12 घंटे के अंदर दो तगड़े भूकंप के झटके. पहला सुबह सवा चार बजे 7.8 का और शाम को फिर लगभग इसी समय 7.5 तीव्रता का.

नतीजा ये है कि सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं. तुर्की और सीरिया मिलाकर 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. तुर्की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि तुर्की के 7 प्रांतों में 284 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि 440 लोग जख्मी हुए हैं.

सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे (SSGEOS) के शोधकर्ता फ्रैंक हूगरबीट्स पिछले कुछ दिनों से लगातार धरती के अलग-अलग हिस्सों में हो रही भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन कर रहे थे. उसी स्टडी के आधार पर उन्होंने चेतावनी दी कि साउथ-सेंट्रल तुर्की, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में 7.5 या उससे तीव्रता का भूकंप आ सकता है.

ट्विटर पर उन्हें कुछ लोग स्यूडो साइंटिस्ट कह रहे हैं. यानी वो असली साइंटिस्ट नहीं है. लेकिन उनकी गणना को कैसे कोई झुठला सकता है. सुबह जब भूकंप आया तब फ्रैंक ने अपने ट्वीट को फिर से पोस्ट किया. फ्रैंक को इस बात दुख है कि उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की. फ्रैंक ने कहा मेरा अनुमान इस हिसाब से था कि इस इलाके में इससे पहले 115 सीई और 526 सीई में इसी तरह का भूकंप आया था.

This guy has been predicting earthquakes based on lunar & planetary geometry models & though many of his predictions have come up empty, a few, in particular this recent one in the Turkish/Syrian border was eerily accurate. Still looking at prediction accuracy; looks quite low. https://t.co/EbFCvmMNGA