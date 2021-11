ठोस, तरल और गैस के बाद अब मिली पानी की नई अवस्था, नाम है Superionic Ice

आपने पदार्थ की अवस्थाओं यानी स्टेट ऑफ मैटर (State of Matter) के बारे में पढ़ा होगा. जैसे- पानी की तीन अवस्थाएं होती हैं. ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी और गैस यानी भाप. अब वैज्ञानिकों ने पानी की नई अवस्था खोज ली है. यह बेहद रहस्यमयी हैं. इसे सुपरियोनिक आइस (Superionic Ice) कहा जा रहा है. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह हैरान करने वाले काले रंग की अवस्था है, जो बेहद गर्म है.

वैज्ञानिकों ने दो हीरों के बीच पानी की एक बूंद को जोर से दबाया, फिर उसपर दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर से ब्लास्ट किया गया. परिणाम में पानी की चौथी अवस्था यानी Fourth State of Matter या यूं कहें Fourth State of Water निकल कर सामने आया. जो कि बेहद रहस्यमयी तरीके से गर्म और काले रंग का था. ऐसा पानी धरती के केंद्र में इसी दबाव और तापमान में रहता है. इससे पहले वैज्ञानिकों ने शॉक वेव के जरिए 20 नैनोसेकेंड के लिए ऐसी अवस्था हासिल की थी. लेकिन इस बार के प्रयोग में सुपरियोनिक आइस (Superionic Ice) पहली बार काफी लंबे समय तक के लिए टिका था. इसके बारे में हाल ही में Nature Physics जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है.

धरती के केंद्र में ऐसी अवस्था में रहता है पानी

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जियोफिजिसिस्ट और आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी के एंडवांस्ड फोटोन सोर्स में बीमलाइन साइंटिस्ट विटाली प्राकपेनका ने बताया कि हमारे लिए पानी की यह नई अवस्था हैरान करने वाली थी. इससे पहले किसी ने भी पानी की यह नई अवस्था नहीं देखी थी. क्योंकि ये धरती के केंद्र में बेहद दबाव वाले क्षेत्र में मिलती है. वहां तापमान भी बहुत ज्यादा है. ऐसे में किसी को भी पानी की यह अवस्था देखने को नहीं मिलती.

Ultrahot 'superionic' ice is a new state of matter https://t.co/1HCpHsCII1