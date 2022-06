एरिजोना स्थित किट्ट पीक ऑब्जरवेटरी जंगली आग की चपेट में, टेलिस्कोप की चिंता

हाल ही में, जंगलों में लगी आग ने किट पीक (Kitt Peak Observatory), एरिज़ोना (Arizona) के दक्षिण-पश्चिम इलाके को घेर लिया. ये वह इलाका है जहां नेशनल ऑब्ज़रवेटरी के चार रिसर्च टेलिस्कोप हैं.

एक दिन बाद आग और बढ़ी तो इस विशाल ऑब्ज़रवेटरी के बाकी टेलिस्कोप भी आग की चपेट में आ गए. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि टेलिस्कोप की स्थिति कैसी है ये अभी पता नहीं चला है.

NOIRLab (The National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) का कहना है कि फिलहाल की स्थिति के कारण यह पता नहीं लग सकता कि चीजों को कोई नुकसान हुआ है या नहीं.

आग का टेलिस्कोप पर क्या असर हुआ है, यह भी अभी पता नहीं है, जिन इमारतों में ये टेलिस्कोप हैं उनके बाहरी हिस्से काफी हद तक अछूते हैं. जबकि कुछ पूर्वी इमारतों में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं. साथ ही, चार इमारतें, जिन्हें डोरमेट्री की तरह इस्तेमाल किया जाता था वे बर्बाद हो गई हैं. ऑब्ज़रवेटरी ने ट्वीट किया कि 'हम खतरे से बाहर नहीं हैं, लेकिन स्थिति में सुधार है.'

Update on #Contrerasfire at @KittPeakNatObs: Firefighting continues around Kitt Peak, but we have received encouraging reports from the Eastern Area Incident Management Team. While we are not out of danger the situation is improving. (1/3) https://t.co/BtOZYTX92h pic.twitter.com/GAALu4FLT3