भारत के वैज्ञानिकों को पृथ्वी से 880 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से मिला रेडियो सिग्नल

खगोलविदों को दूर की एक गैलेक्सी से एक सिग्नल मिला है. अब तक अंतरिक्ष में इतनी दूर से कभी कोई सिग्नल नहीं मिला था. इस सिग्नल से यह पता लगाया जा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना होगा.

भारत में जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) को मिला रिकॉर्ड-ब्रेकिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, गैलेक्सी SDSSJ0826+5630 से आया था. यह गैलेक्सी पृथ्वी से 880 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है. इसका मतलब यह है कि ये सिग्नल वहां से तब निकला था, जब ब्रह्मांड की उम्र वर्तमान उम्र की से एक तिहाई थी.

सिग्नल, ब्रह्मांड के सबसे मौलिक तत्व न्यूट्रल हाइड्रोजन (Neutral hydrogen) से निकली रेखा है. बिग बैंग (Big Bang) यानी जब ब्रह्मांड बना, तब यह तत्व पूरे ब्रह्मांड में कोहरे के रूप में मौजूद था. फिर इससे शुरुआती तारे और आकाशगंगाएं बनीं. खगोलविदों ने लंबे समय तक न्यूट्रल हाइड्रोजन से आने वाले संकेतों की खोज की, ताकि यह पता लगे कि शुरुआती तारों में चमक कौसे आई, लेकिन दूरी को देखते हुए उन सिग्नल का पता लगाना मुश्किल था.

अब, मंथली नोटिसिस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) जर्नल में प्रकाशित नए शोध से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग (gravitational lensing) नाम के प्रभाव से खगोलविदों को न्यूट्रल हाइड्रोजन के सबूत खोजने में मदद कर सकता है.

कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी के एक कॉस्मोलॉजिस्ट और शोध के मुख्य लेखक अर्नब चक्रवर्ती का कहना है कि एक आकाशगंगा अलग-अलग तरह के रेडियो सिग्नल का उत्सर्जन करती है. अब तक, इस सिग्नल को पास की किसी आकाशगंगा से कैप्चर करना संभव था. जिससे हमारा ज्ञान सिर्फ उन्हीं आकाशगंगाओं तक सीमित था जो पृथ्वी के करीब हैं.

ब्रह्मांड का 'Dark Age'

ब्रह्मांड की शुरुआत के करीब 4 लाख साल बाद, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने पहली बार न्यूट्रॉन से बॉन्ड बनाया था, तब शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं के बनने से पहले, न्यूट्रल हाइड्रोजन तथाकथित अंधकारमय युग में शुरुआती ब्रह्मांड में भर गई थी.

Radio signal from 8 billion light-years away could reveal the secrets of the universe's 'dark age' https://t.co/GHTkvFcWAT