भारी बारिश के बाद इस द्वीप की मिट्टी, तट, नदी, नहर... सब हुए लाल

ईरान के होर्मुज द्वीप पर भारी बारिश ने एक अद्भुत और डरावना नजारा पैदा कर दिया. द्वीप की मशहूर रेड बीच (लाल बीच) पर बारिश का पानी लाल रंग का हो गया. समुद्र की लहरें खून जैसी क्रिमसन (गहरी लाल) हो गईं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चट्टानों से लाल पानी बहकर समुद्र में मिल रहा है, जिससे पूरी बीच और आसपास का पानी लाल हो गया.

यह नजारा देखकर कुछ लोग डर गए. इसे बाइबिल की भविष्यवाणी या कोई अपशगुन समझने लगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक और हानिरहित है. होर्मुज द्वीप को रेनबो आइलैंड (इंद्रधनुष द्वीप) भी कहा जाता है, क्योंकि यहां की मिट्टी में 70 से ज्यादा तरह के रंगीन मिनरल्स हैं. खासकर लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड (लौह ऑक्साइड) और हेमाटाइट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो इसे साल भर लाल रंग देती है.

भारी बारिश होने पर यह लाल मिट्टी चट्टानों से कटकर पानी में मिल जाती है. पानी लाल होकर समुद्र में बहता है, और लहरें भी कुछ समय के लिए क्रिमसन हो जाती हैं. ज्वार-भाटे के साथ यह लाल रंग धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है.

स्थानीय लोग और पर्यटक क्या कहते हैं?

स्थानीय लोग इस प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मना रहे हैं. वे कहते हैं कि यह नजारा देखने लायक है. द्वीप की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. पर्यटक भी उत्साहित हैं – कई वीडियो में लोग लाल पानी में चलते और फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं. एक पर्यटक ने कहा कि यह भगवान की सबसे सुंदर पेंटिंग है.

हालांकि कुछ लोगों ने इसे 'ब्लड रेन' (खूनी बारिश) कहकर डरावना बताया, लेकिन वैज्ञानिक स्पष्ट कर चुके हैं कि यह कोई खतरा नहीं है. यह घटना हर साल बारिश के मौसम में होती है. इससे पहले भी कई बार वायरल हो चुकी है.

होर्मुज द्वीप की खासियतें

होर्मुज द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास है. इसे रेनबो आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां की पहाड़ियां और बीचें नीले, हरे, पीले, सफेद और खासकर लाल रंग की हैं. लाल मिट्टी को स्थानीय लोग गेलैक कहते हैं. यह मिट्टी इतनी खास है कि...

इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है – ब्रेड, सॉस, अचार और जैम में डाला जाता है.

एक खास ब्रेड 'तोमशी' इसी मिट्टी से बनती है.

औद्योगिक रूप से पेंट, कॉस्मेटिक्स और कांच बनाने में इस्तेमाल होती है.

द्वीप पर नमक की गुफाएं, रंगीन घाटियां और समुद्री जीव भी देखने लायक हैं.

पर्यटक यहां पैदल घूमते हैं और रंग बदलती मिट्टी का मजा लेते हैं.

यह घटना प्रकृति की अनोखी करामात है, जो होर्मुज को दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी द्वीपों में से एक बनाती है. अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो यह जगह जरूर घूमने लायक है.

