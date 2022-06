Elon Musk की ट्रांसजेंडर बेटी ने की पिता से रिश्ता खत्म करने की अपील

SpaceX के मालिक और Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) की ट्रांसजेंडर बेटी ने अपनी नई पहचान के हिसाब से अपना नाम बदलने का अनुरोध दर्ज कराया है. उनका कहना है कि मैं अब किसी भी रूप में अपने जैविक पिता (Biological Father) के साथ नहीं रहती और न उनसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूं.

नाम बदलने और उसकी नई पहचान को दिखाने वाले नए जन्म प्रमाण पत्र के लिए याचिका अप्रैल में, सांता मोनिका में लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर की गई थी.

PlainSite.org पर मौजूद कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, हाल ही में 18 साल के हुए एलन मस्क के बेटे जेवियर अलेक्जेंडर मस्क (Xavier Alexander Musk) ने अपना लिंग बदल लिया है. वह पुरुष से महिला बन गया है. उसने अपने लिंग की पहचान को महिला करने और अपना नया नाम रजिस्टर कराने की अर्जी दी है.

उनके नए नाम को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में बदल दिया गया था. उनकी मां जस्टिन विल्सन हैं, जिन्होंने 2008 में एलन मस्क को तलाक दे दिया था. मस्क के वकील और टेस्ला मीडिया ऑफिस ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

नाम और लिंग बदलवाने वाली याचिका दर्ज किए जाने के करीब एक महीने बाद, यानी मई में मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए अपना समर्थन घोषित किया था. पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि देश भर के राज्यों में ट्रांसजेंडर राइट्स को सीमित करने वाले कानून का समर्थन करते हैं.

