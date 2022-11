जब एक सिल्वर सप्लीमेंट की वजह से इंसान पूरी तरह से हो गया नीला

कुछ साल पहले हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी नाम था अवतार (Avatar). इस फिल्म की सबसे यादगार चीज़ थी, कलाकारों के नीले चेहरे. त्वचा का रंग नीला होना स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए शायद इस फिल्म की असामान्य चीज ही हमें याद रही. पर क्या कभी सोचा है कि इंसान की त्वचा नीली हो सकती है?

ज़ाहिर है आप कहेंगे नहीं. लेकिन हम कहेंगे- हां, हो सकती है. कोलाइडल सिल्वर (Colloidal silver) आपकी त्वचा का रंग नीला कर सकता है.

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें दावा किया गया था कि कोलाइडल सिल्वर आपकी त्वचा को नीला नहीं कर सकता. लेकिन इंस्टाग्राम ने इसपर गलत जानकारी का लेबल लगाया और फैक्ट चेकर्स से इसपर रिव्यू मांगे.

पहले, आपको कोलाइडल सिल्वर के बारे में जानकारी दे दें, कि ये है क्या. कोलाइडल सिल्वर के सप्लीमेंट को हे फीवर (Hay fever) और त्वचा रोगों के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पेनिसिलिन (Penicillin) के आविष्कार से पहले, इनफेक्शन से बचने के लिए घावों पर सिल्वर नाइट्रेट (Silver nitrate) का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन पेनिसिलिन की खोज के बाद से इसका इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि सिल्वर कंपाउंड की तुलना में पेनिसिलिन ज्यादा प्रभावी थी.

लेकिन कुछ लोग अभी भी कोलाइडल सिल्वर को एक सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर इंस्टाग्राम की इस पोस्ट की तरह दावा करते हैं कि कोलाइडल सिल्वर आपकी त्वचा को नीला नहीं करेगा. पोस्ट में लिखा गया है कि 'कोलाइडल सिल्वर आपकी त्वचा को नीला नहीं कर सकता. साथ ही पॉल कारसन की एक तस्वीर भी लगाई गई है, जो एसिड रिफ्लक्स और गठिया (Arthritis) के लिए कोलाइडल सिल्वर लेने के बाद, नीले रंग में बदल गए थे.

लेकिन फैक्ट-चेक के बाद ये पाया गया कि इस दावे में कोई दम नहीं था. कारसन, जिन्हें 'पापा स्मर्फ' के नाम से जाना जाता है, उनकी त्वचा का नीला रंग एक कंडिशन की वजह से हुआ था, जिसे अर्गिरिया (Argyria) या सिल्वर पॉइज़निंग के रूप में जाना जाता है.

जर्नल डर्मेटोलॉजी (Dermatology) में इस विषय पर एक लेख में बताया गया है कि सामान्य अर्गिरिया में त्वाचा का रंग स्लेटी से लेकर नीला हो जाता है. यह चांदी के कणों के क्यूटेनियस डिपॉज़िट की वजह से होता है, जो कोलाइडल सिल्वर या सिल्वर सॉल्ट युक्त घोल को लंबे समय तक लेने के बाद बनते हैं. लेख में यह भी लिखा गया है कि सूरज के सीधे संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में, त्वचा का रंग ज्यादा बदलता है और आमतौर पर यह स्थायी होता है. अर्गिरिया के स्किन डिसकलरेशन के लिए कोई इलाज भी नहीं है.

An Instagram poster claimed this was impossible. They are very wrong.https://t.co/kjdwOhF9lz