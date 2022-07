Pink Diamond: अंगोला में मिला 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा, 300 सालों में सबसे बड़ा

अंगोला (Angola) में कुछ खननकर्मियों ने खुदाई के दौरान ऐसे दुर्लभ हीरे को खोज निकाला, जिसे पिछले 300 वर्षों का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है. इस हीरे का वजन 170 कैरेट हैं. फिलहाल यह शुद्ध रूप में है. अभी इसकी कटिंग और पॉलिशिंग बची है. इसके बाद ही इस हीरे की सही कीमत का अंदाजा लगाया जा सकेगा. अंगोला में इस हीरे को ऑस्ट्रेलियन कंपनी के खननकर्मियों ने खोजा है.

इस दुर्लभ गुलाबी हीरे को द लूलो रोज़ (The Lulo Rose) नाम दिया गया है. क्योंकि इसकी खोज लूलो खदान में हुई है. लूलो खदान अंगोला के उत्तर-पूर्व में स्थित है. जहां की जमीन में हीरे की मात्रा बहुत ज्यादा बताई जाती है. इसलिए ऑस्ट्रेलियन हीरा खनन कंपनी लुकापा ने यहां पर निवेश किया है. द लूलो रोज़ (The Lulo Rose) टाइप 2ए हीरा है. यानी प्राकृतिक तौर पर अत्यधिक शुद्ध और दुर्लभ. इस हीरे की खबर मिलने से अंगोला की सरकार और खनन कंपनी बेहद खुश है.

अंगोला के मिनरल रिसोर्स मंत्री दियामंतीनो अजेवेदो ने कहा कि द लूलो रोज़ (The Lulo Rose) की खोज एक रिकॉर्ड है. लूलो लगातार अंगोला का नाम दुनिया के हीरा उत्पादक इलाकों में ऊपर उठाता आ रहा है. इस हीरे को अंतरराष्ट्रीय पर टेंडर करके बेंचा जाएगा. अभी इसकी कटाई, छटाई और पॉलिशिंग बची है. ये सब होने में इसका वजन करीब 50 फीसदी घट जाएगा. लेकिन इससे पहले जो भी दुर्लभ गुलाबी हीरे बिके हैं, उनसे अच्छी कीमत मिली है. इससे भी ऐसी ही उम्मीद है.

