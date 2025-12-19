scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 19 December 2025: कन्या राशि वालों को अधिकारियों से मिलेगा सम्मान, आर्थिक कार्यों में पाएंगे लाभ

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: पुराने कार्यों के पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के वरिष्ठ जन की सलाह आपके कार्यों को लाभ में बदल सकती है. नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है. नए स्थान पर जाकर जीवन की नई शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Hanged Man

कार्य क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सकता है. संतान से संबंधित चिंता दूर होगी.  कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें. दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें. किसी वस्तु पर अत्यधिक खर्च कर सकते हैं.  कार्य की सफलता उच्च अधिकारियों से सम्मान दिला सकती है.  कोई व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ेगी.  इस यात्रा के दौरान अच्छी सफलता प्राप्त होगी. पुराने कार्यों के पूरा होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के वरिष्ठ जन की सलाह आपके कार्यों को लाभ में बदल सकती है.  नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है. नए स्थान पर जाकर जीवन की नई शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं.  प्रिय के साथ रिश्तों में बदलाव लाएंगे.  किसी करीबी मित्र के साथ गलतफहमियां खत्म कर सकते हैं.  इस समय कुछ जरूरी बदलाव लाने पड़ सकते हैं.  कुछ ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे.  जो काफी महत्वपूर्ण होंगे.  दूसरों के समक्ष अपनी निजी बातें साझा ना करें. जीवनसाथी का सम्मान बनाए रखें.  किसी कार्य में आ रही दुविधा को किसी बड़े की सलाह से हल किया जा सकता है.  किसी के व्यक्तित्व पर टिप्पणी न करें.  बीमार व्यक्ति को देखकर मुंह ना बनाएं.  जीवन में परिवर्तन आवश्यक है. इस बात को स्वीकार करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी छोटी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा करना बड़ी परेशानी में डाल सकता है.  

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले तेज गति से ना चलाएं वाहन, नई नौकरी कर सकते हैं प्राप्त
कर्क राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का करेंगे इस्तेमाल
मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति छोटा सा व्यवसाय बनाएगा बेहतर, वाणी पर रखें नियंत्रण
वृषभ राशि वाले किसी राजनीति न बनें हिस्सा, किसी बुजुर्ग की तबीयत हो सकती है खराब
मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों के चयन को देंगे प्राथमिकता, कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. धन निवेश कर सकते है. 

रिश्ते: आपसी सम्बन्धों को महत्व दें. लोगों की हंसी न उड़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement