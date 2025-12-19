आज 19 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: संपर्क पर जोर होगा, प्रेम में शुभता रहेगी

कन्या - कार्य विस्तार और बड़प्पन की सोच बढ़ाएंगे.सामाजिक मामले पक्ष में बनेंगे.वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा.कामकाज में सकारात्मक परिणाम रहेंगे.कारोबारी लक्ष्य साधेंगे.मेलजोल के प्रयासों को बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.साहस पराक्रम और योग्यता का लाभ मिलेगा.तेजी बनाए रखेंगे.यात्रा की संभावना बनी रहेगी.फोकस बेहतर बना रहेगा.भाईचारा बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे.तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे.सहकारी मामलों में रुचि लेंगे.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता रखेंगे।यात्रा हो सकती है.सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे.कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा.जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.भेंटवार्ता असरदार रहेगी.कला प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सहज रहेंगे.व्यावसायिक लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे.विभिन्न कार्योंं में सफलता बढ़ेगी.संबंधों का लाभ उठाएंगे.व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा.मामले लंबित नहीं रखेंगे.
प्रेम मैत्री- रक्त संबंधों और बंधुत्व में विश्वास बना रहेगा.शुभ सूचनाएं मिलेंगी.अतिथि का यथायोग्य आदर सत्कार करेंगे.भावनात्मकता बल पाएगी.रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे.मन के मामले अनुकूल रहेंगे.प्रिय से भेंट होगी.सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.संपर्क पर जोर होगा.प्रेम में शुभता रहेगी.
स्वास्थ्य मनोबल- संवाद मजबूत रहेगा.प्रयासों में गति आएगी.भव्यता बनाए रखेंगे.प्रबंधन संवारें.स्वास्थ्य देखें.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 3 5 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान करें.कथा प्रवचन सुनें.