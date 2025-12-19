Vrishabh Tarot Rashifal 19 December 2025: वृषभ राशि वाले किसी राजनीति न बनें हिस्सा, किसी बुजुर्ग की तबीयत हो सकती है खराब

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Strength

अपने आत्मविश्वास और करिश्माई नेतृत्व से लोगों को आकर्षित कर सकते है. व्यवसाय को लेकर किसी बड़ी गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिल सकता है. ऐसी चीजों का सेवन न करें. जो बीमार कर सकती है. गुस्से पर काबू रखें. किसी की मदद कर सकते है. कार्य क्षेत्र में सबके साथ अच्छा व्यवहार करें. भाषा को सुधारें. अभद्र भाषा लोगों को आपसे चिढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का हिस्सा न बने. अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें. संतान की इच्छा पर किसी नई संपत्ति को खरीद सकते है. अपने रिश्ते में नयापन लाएं. नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते हो. तो थोड़ा रुक जाएं. अभी वक्त प्रतिकूल है. कुछ व्यस्ततापूर्ण समय हो सकता है. पुराने कार्यों को पूरा करें. नए कार्यों में जल्दबाजी न करें. अपनी बुद्धि और विवेक से सही निर्णय लें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है. किसी अजनबी की बातों में न आएं अपने निर्णय सोच समझकर करें. किसी से आर्थिक मामलों में सलाह लेने से पूर्व थोड़ा सोच विचार करें.

स्वास्थ्य: किसी बड़े बुजुर्ग की खराब तबियत के कारण भागदौड़ करना पड़ सकती है. थकान अनुभव हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामले उलझा सकते है. खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मधुर हो सकते है.

