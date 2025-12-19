आज 19 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: सबका साथ पाएंगे, भेंट मुलाकात असरदार रहेगी

वृष - साझा गतिविधियों में सहज बने रहेंगे.औद्योगिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.लेनदेन में सावधानी बनाए रखेंगे.टीम वर्क से विविध परिणाम संवारेंगे.पेशेवरों का उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा.सहकारिता पर बल बढ़ाएंगे.हितलाभ संवारने पर जोर बना रहेगा.कार्य प्रबंधन पर ध्यान देंगे.लक्ष्य को समय पर पूरा करेंगे.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी.नेतृत्व क्षमता संवार पाएगी.साथी समकक्ष सहयोगी होंगे.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.साख सम्मान बना रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- प्रभावपूर्ण प्रयासों को गति मिलेगी.उद्योग व्यापार में लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.कामकाज में सूझबूझ रखेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सामूहिक कार्योंं में बेहतर रहेंगे.संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.करियर व्यापार में सहकारिता बढ़ाएंगे.हितों के संरक्षण में आगे रहेंगे.स्थायित्व के प्रयास बढ़ाएंगे.संपत्ति के कार्योंं में बेहतर परिणाम पाएंगे.
प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुशी बनी रहेगी.रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा.दाम्पत्य जीवन के मामले संवार पर रहेंगे.निजी संबंधों में मजबूती आएगी.प्रेम स्नेह को बल मिलेगा.मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे.निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा.सबका साथ पाएंगे.भेंट मुलाकात असरदार रहेगी.अपनों को दिया वचन निभाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- मदद की भावना बढ़ेगी.व्यक्तित्व में बेहतर बने रहेंगे.खानपान में सात्विकता रखें.उत्साह से कार्य करेंगे.अनुकूलन व मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान करें.बड़प्पन बनाए रखें.