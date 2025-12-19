Vrishchik Tarot Rashifal 19 December 2025: वृश्चिक राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, कोई बड़ा अवसर होगा प्राप्त

वृश्चिक (Scorpio):-

cards:- The Moon

और पढ़ें

खर्चो में कटौती करने का प्रयास करें. शेयर बाजार में पैसा लगाने का जोखिम न लें. किसी कार्य में मेहनत अधिक हो सकती है. विचारों में भटकाव होने से काम में मन नहीं लगेगा. विचारों में सकारात्मकता लाएं. अधूरे पड़े कार्यों को पहले पूरा करें. किसी पर तानाकशी न करें. सामने वाले की निजता का सम्मान करें. बार बार आ रही असफलता आपकी ही किसी गलती के कारण हो सकती है. इस बात को स्वीकार करें. पुराने मित्रों या सम्बन्धित से मुलाकात हो सकती है. कार्य में आ रहे जोखिम को सावधानीपूर्वक दूर करें. यदि किसी समस्या का समाधान मुश्किल लग रहा है. तो किसी अनुभवी की सलाह ले सकते है. तरक्की के नए रास्ते खुल सकते है. कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा न बनें. चाहे घर हो या बाहर. अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने की कोशिश करें. धन खर्च तनाव को बढ़ा सकता है. नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे है. रिश्तों में नयापन आ सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: मधुमेह या उच्च रक्तचाप सम्बन्धी समस्या बढ़ सकती है. खानपान में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण ले सकते है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ विदेश यात्रा कर सकते है.

---- समाप्त ----