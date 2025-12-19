scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 19 December 2025: धनु राशि वाले पद की गरिमा का ना करें दुरुपयोग, किसी पर ना करें विश्वास

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: कार्यक्षेत्र में अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खराब न होने दें. अनैतिक सम्बन्धों से दूर रहें. गलत बात का समर्थन न करें. अपनी सफलताओं को लेकर घमंड ना करें.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Tower

पद की गरिमा का दुरुपयोग न करें. सामने वाले से कार्य के बदले किसी तरह के लाभ की कामना न करें.  बेवजह लोगों को परेशान करने की नीयत में बदलाव लाएं. उच्च पद पर होने के चलते किसी भी सहयोगी के साथ दुर्व्यवहार न करें. कार्यक्षेत्र में अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खराब न होने दें. अनैतिक सम्बन्धों से दूर रहें. गलत बात का समर्थन न करें. अपनी सफलताओं को लेकर घमंड ना करें. दूसरे के कार्यों और मेहनत की सराहना करें. सामने वाले को नीचा न दिखाएं.  शांति, धैर्य और योग्यता के बल परअपने कार्य क्षेत्र सहयोगियों के बीच अपना खोया हुआ विश्वास दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. किसी पर अतिविश्वास न करें. जल्दबाजी या हड़बड़ी  में कार्यों को पूरा करने का प्रयास न करें. जीवन साथी के साथ उसके अतीत के किसी रिश्ते को लेकर विवाद हो सकता है. आपस में बैठकर शांत दिमाग से बातचीत करें. बिना बात के किसी पर शक करना रिश्तों को तोड़ सकता है. 

स्वास्थ्य: ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन कम से कम करें. इससे गले का संक्रमण बढ़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चो को सीमित करने का प्रयास करें. व्यर्थ कर्ज लेने से बचना चाहिए. 

रिश्ते: रिश्ते में आपको प्रेम और विश्वास बनाए रखें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें.

