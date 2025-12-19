scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 19 December 2025: तुला राशि वाले वाहन खरीदने का कर सकते हैं विचार, स्वयं पर रखें भरोसा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है. प्रेम सम्बन्धों में सफलता मिल सकती है. कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है. संतान का व्यवहार कष्ट दे सकता है. किसी भी तरह के विवाद से बचें.

तुला (Libra):-
Cards:- Six of swords 

किसी भी तरह की रोग और चोट से बचाव करें. कार्यों में जल्दबाजी से हानि हो सकती है. दूसरों पर अति विश्वास ना करें. अपने निर्णय स्वयं ले. किसी कार्य में दूसरों की नकल करना परेशानी ला सकता है.  इस समय पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है. कुछ यात्राएं कष्ट दे सकती हैं. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. संतान के व्यवहार से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है. बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है. प्रेम सम्बन्धों में सफलता मिल सकती है. कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है. संतान का व्यवहार कष्ट दे सकता है. किसी भी तरह के विवाद से बचें. किसी कार्य में पूरा करने में सहयोगी की मदद नहीं प्राप्त होगी. कार्यों में बेवजह जोखिम न लें. कार्य पद्धति में विश्वसनीयता बनाएं रखें. अप्रत्याशित खर्च से तनाव बढ़ सकता है. दूसरों के झगड़े में न पड़ें. नए सम्बन्धों को लेकर सचेत रहें. कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें. स्वयं के प्रयासों से सम्मान प्राप्त हो सकता है. सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा. 

स्वास्थ्य: खानपान में पौष्टिकता लाएं. ज्यादा मीठे और ठंडे खाद्य पदार्थों से दूर रहें. 

आर्थिक स्थिति: अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. चार पहिया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते है. 

रिश्ते: रोमांस में सफलता मिलेगी. किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
