Singh Tarot Rashifal 19 December 2025: सिंह राशि वाले तेज गति से ना चलाएं वाहन, नई नौकरी कर सकते हैं प्राप्त

सिंह (Leo):-

Cards:- Death

सामाजिक मेलजोल बढ़ाए. परिणाम से घबराकर अपने कदम पीछे न करें. आ रही समस्या का सामना पूरी मजबूती से करें. कुछ नए बदलाव जीवन में आते नजर आ सकते हैं. जीवन में संतुलन लाएं. पुरानी घटनाएं से बाहर निकलें. नए रिश्ते, नए मित्रों और नए व्यवसाय की शुरुआत करें. पुरानी स्थितियों को खत्म करें. जो बीत चुका है. उसको वर्तमान में न लाएं. कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. परिवार में किसी की बीमारी वातावरण को खराब कर सकती है. जीवन की हकीकत के सामना करें. कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रख कर सकती है. कार्य की अधिकता से थकान हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन भी सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से विवाद हो सकता है. इसका असर कार्य की सफलता पर पड़ेगा. समय रहते अपने विवादों का निपटारा कर लें. आगे चलकर स्थितियां विपक्ष में हो सकती हैं. अपनी कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें. रिश्तो में सम्मान बनाए रखें.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन न चलाएं. सिर पर चोट ना लगे दे.

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं. निजी संपत्ति को व्यावसायिक उपयोग में लाने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता हैं. सामने वाले व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे.

