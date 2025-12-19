आज 19 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: वरिष्ठों की सुनेंगे, नियम कानून बनाए रखेंगे

सिंह - करीबियों से जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा.कार्यक्षेत्र में सहज सफलता पाएंगे.प्रबंधन संवार पाएगा.घर परिवार के विषयों पर ध्यान देंगे.पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा.जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.संवेदनशीलता दिखाएंगे.भावावेश में नहीं आएंगे.करियर व्यापार में सफल होंगे.शासकीय कार्य में विनय विवेक से काम लेंगे.भेंटवार्ता में सक्रियता बढ़ाएंगे.उत्साह बना रहेगा.रुटीन संवारेंगे.मितभाषी बने रहें.जिद में न आएं.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.करियर व्यापार सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.वाणिज्यिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं.बड़बोलेपन व स्वार्थ से बचें.
धन संपत्ति- निज लाभ संवारेंगे.वित्तीय कामकाज अच्छा रहेगा.उपयोग की वस्तु खरीद सकते हैं.भवन व वाहनादि की खरीदारी जोर होगा.जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.नियम कानून बनाए रखेंगे.
प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहनशीलता बनाए रखें.चर्चा संवाद में पहल से बचेंगे.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे.प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे.सगे संबंधियों को समय देंगे.जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे.संबंधों में विश्वास बनाए रखेंगे.मित्रों से अधिक उम्मीद न रखें.
स्वास्थ्य मनोबल- विवाद टालें.विविध प्रयास गति लेंगे.स्वयं पर फोकस रहेगा.स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें.मितभाषी रहें.मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 और 9
शुभ रंग : स्वर्णिम
आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें.अहंकार त्यागें.