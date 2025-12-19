scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 19 December 2025: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति छोटा सा व्यवसाय बनाएगा बेहतर, वाणी पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: अनैतिक कार्य न करें. बुरे लोगों की संगत से दूर रहें. कुछ खास लोगों से जल्द ही मुलाकात हो सकती है. संतान के मनमाने व्यवहार से दुःखी हो सकते है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Five of wands

दूसरे को नुकसान पहुंचा बिना खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास कर सकते है. इस समय आपकी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है. दूसरों को चोट पहुंचाएं बिना खुद को सफल बनाया जा सकता है. अनैतिक कार्य न करें. बुरे लोगों की संगत से दूर रहें. कुछ खास लोगों से जल्द ही मुलाकात हो सकती है. संतान के मनमाने व्यवहार से दुःखी हो सकते है. किसी के साथ अपनी जरूरी जानकारी साझा न करें. लोगों की कमजोरी को भांप कर उसका फायदा न उठाएं. और न ही किसी को आपकी कमजोरी का फायदा उठाने दें.   मित्र के साथ चल रहे पुराने विवाद को समाप्त करें. कानूनी और आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहें.  इस समय गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी से भी अभद्र भाषा या अपशब्दों का प्रयोग न करें. ये आपकी अच्छी भली छवि की खराब कर देगा. किसी कार्य में व्यावसायिक लेनदेन करना है. तो थोड़ा सावधान रहें. दूसरों के मामलों में दखल न दें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा तला भुना और मिर्च मसाले युक्त भोजन से परहेज करें.  गलत खानपान की वजह से  पेट में काफी दर्द हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले किसी राजनीति न बनें हिस्सा, किसी बुजुर्ग की तबीयत हो सकती है खराब
मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों के चयन को देंगे प्राथमिकता, कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर
अचानक से धन लाभ हो सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है
पार्टनरशिप के बिजनेस से बचें, पैसों को लेकर विवाद हो सकता है
आय और खर्च में संतुलन रखें, बेवजह की चीजों में निवेश न करें

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक छोटे  से व्यवसाय की शुरुआत करें. 

रिश्ते: लोगों के साथ अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें.  जीवनसाथी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement