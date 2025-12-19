scorecardresearch
 
आज 19 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: वचन निभाएं,आपसी भरोसा बनाए रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 19 December 2025, Gemini Horoscope Today: वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे.लोभ प्रलोभन से बचेंगे.बजट से चलेंगे.लापरवाही पर अंकुश रखेंगे.लोगों की बातों में आने से बचेंगे.

मिथुन - कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देने का भाव रहेगा.मेहनत और लगन से परिणाम साधेंगे.पेशेवर संबंधों को बल मिलेगा.जिद व अहंकार का त्याग करें.निर्णय क्षमता मजबूत होगी.आर्थिक प्रयास रुटीन बने रहेंगे.विविध गतिविधियों में सहज सफलता बनी रहेगी.सेवा़कार्य से जुड़े विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे.लोभ प्रलोभन से बचेंगे.बजट से चलेंगे.लापरवाही पर अंकुश रखेंगे.लोगों की बातों में आने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे.अनुशासन व नियमितता बढ़ाएंगे.रुटीन पर ध्यान देंगे.कार्यक्षेत्र में सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे.परिश्रम व प्रशिक्षण पर बल रहेगा.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्क रहें.विरोधी व ठगों से चर्चा में सूझबूझ दिखाएं.विभिन्न परिणाम के लिए उतावले न हों.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.पेशेवर रिश्तों का सम्मान करेंगे.आर्थिक स्पष्टता बनाए रहेंगे.

व्यवहार प्रभावी होगा, मेलजोल बढ़ाएंगे

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा न करें.सबका आदर सम्मान बनाए रखेंं.भ्रम व बहकावे में नहीं आएं.प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें.अपनों का मान सम्मान रखेंगे.धैर्य दिखाएंगे.अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.वचन निभाएं.सामंजस्य बढ़ाएं.आपसी भरोसा बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्टनेस से काम लें.समकक्ष सहयोगी होंगे.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.अतिउत्साह में नहीं आएंगे.मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9
शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान करें.समय प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
