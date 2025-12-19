scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 19 December 2025: मकर राशि वालों की धन की हो सकती है प्राप्ति, किसी से ना करें बहस

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को अन्य लोगों के साथ साझा न करें. सकता हैं. जल्द ही कार्य क्षेत्र में  कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं. सोच समझकर सही अवसर का चयन करें.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Seven of Cups 

किसी ऐसी नौकरी मिलने के प्रलोभन  में न आएं. जहां पैसा देना पड़ रहा हो. अजनबी लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल न करें. अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को अन्य लोगों के साथ साझा न करें. सकता हैं. जल्द ही कार्य क्षेत्र में  कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं. सोच समझकर सही अवसर का चयन करें. कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें. कुछ कार्यों की सफलता से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है. उन कार्यों का पुनः अवलोकन कर सकते है. समय रहते कार्य पद्धति की गुणवत्ता में सुधार करें. पारिवारिक सदस्यों के बीच संतुलन बनाए रखें. नौकरी में अपने उच्च अधिकारी से पदोन्नति की बात कर सकते है. किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास न करें. किसी भी स्थिति में तुरत प्रतिक्रिया न दें. पहले अच्छे से सोच समझे. फिर कोई प्रतिक्रिया दें. दूसरों की होड़ न करें. अपने पास जो है उसी में खुश रहें .  पारिवारिक संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ सकता है.  मामला न्यायालय तक जा सकता है. 

स्वास्थ्य: सांस लेने में समस्या महसूस कर रहे हैं इस समय ठंडी चीजों से परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है. माता के साथ कीमती वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. 

रिश्ते: अपनी महिला मित्र के साथ किसी परियोजना पर कार्य करते समय किसी दूसरे शहर जाने का अवसर मिल सकता है. 

