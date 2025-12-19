scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 19 December 2025: कर्क राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का करेंगे इस्तेमाल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 19 December 2025: अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. जरूरी कागजात संभलकर रखें.  पूर्ण दृढ़ निश्चय से  बिना किसी भय और परिणाम की परवाह किए कार्यों को पूरा करें. लंबे समय से चले आ रहे प्रेम सम्बन्ध को विवाह में परिवर्तित कर सकते है.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Knight of Cups 

कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से सम्मान मिल सकता हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत की सहमति मिल सकती है. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से कुछ धनराशि उपहार में प्राप्त हो सकती है. किसी का कार्य पूरा करने के लिए रिश्वत न लें. सामने वाले को कार्य की सफलता का श्रेय दें. कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करें. गलतियों का दोहराव न करें. अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. जरूरी कागजात संभलकर रखें.  पूर्ण दृढ़निश्चय से  बिना किसी भय और परिणाम की परवाह किए कार्यों को पूरा करें. लंबे समय से चले आ रहे प्रेम सम्बन्ध को विवाह में परिवर्तित कर सकते है. दोनों के परिजन इस रिश्ते से खुश होंगे. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. किसी से अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती न करें. नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद नजर आ रही है. जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे. इन बदलावों को स्वीकार करें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या में सुधार करने का प्रयास करें. सुबह की सैर जरूर करें. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले तेज गति से ना चलाएं वाहन, नई नौकरी कर सकते हैं प्राप्त
मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति छोटा सा व्यवसाय बनाएगा बेहतर, वाणी पर रखें नियंत्रण
वृषभ राशि वाले किसी राजनीति न बनें हिस्सा, किसी बुजुर्ग की तबीयत हो सकती है खराब
मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों के चयन को देंगे प्राथमिकता, कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर
अचानक से धन लाभ हो सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है

आर्थिक स्थिति: परिवार किसी बुजुर्ग से कोई कीमती उपहार मिल सकता हैं. इस वस्तु को लेकर खुश होंगे. 

रिश्ते: मित्रता के रिश्ते में धोखा खा सकते हैं. सामने वाला प्रिय के साथ विवाद कर सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement