Mesh Tarot Rashifal 19 December 2025: मेष राशि वाले आर्थिक कार्यों के चयन को देंगे प्राथमिकता, कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर

मेष (Aries):-

Cards:- The Fool

और पढ़ें

खुद को ज्यादा महत्व न दें. लोगों की बातों को समझें. बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल होंगे. दूसरों से विवाद में न उलझे. कई अलग अलग कार्यों में खुद को व्यस्त न रखें. कार्यों का चयन प्राथमिकता के आधार पर करें. जोखिम पूर्ण कार्यों को सावधानी से पूरा करें. पठन पाठन में रुचि बढ़ सकती है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. इस समय अपने व्यवसाय की योजनाओं में बदलाव न करें. नहीं तो बाद में आपके लिए समस्याएं बढ़ सकते हैं. अपने सामाजिक दायरे में रहकर अपने कार्यों को पूरा करें. दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करें. उच्च अधिकारी के साथ यदि कोई अनबन बनी हुई है. तो उसे समाप्त करने का प्रयास सफल रहेगा. किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक जिम्मेदारीयों से परेशान हो सकते हैं जीवनसाथी के साथ ब्राह्मण की योजना बन सकती है कार्य क्षेत्र में आ रहे नए अवसर को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी दूसरे को अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे. दुविधा होने की स्थिति में किसी अनुभवी की सलाह बेहतर काम कर सकती है. कहीं पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं. नए मकान की सजावट के लिए जीवनसाथी के साथ खरीदारी कर सकते हैं. सोच में नया परिवर्तन महसूस करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: दांत दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं. खाने पीने की कुछ चीजों को लेकर परहेज कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. कीमती चीजों को इधर-उधर ना फेंके.

रिश्ते: जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. किसी रिश्तेदार से लंबे समय बाद मुलाकात होगी.

---- समाप्त ----