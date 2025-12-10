scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: बार-बार मिल रहे हैं ऐसे संकेत? समझ लें मां लक्ष्मी हैं आपसे नाराज

Vastu Tips: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को सुख-समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी माना गया है. मान्यता है कि जिनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती और जीवन में तरक्की मिलती रहती है. शास्त्रों के अनुसार, कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो बताते हैं कि मां लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हैं.

Advertisement
X
मां लक्ष्मी के नाराज होने के संकेत (Photo: ITG)
मां लक्ष्मी के नाराज होने के संकेत (Photo: ITG)

Vastu Tips: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, इनको धन की देवी के नाम से भी जाना जाता है. कहते हैं कि जिसपर भी मां लक्ष्मी अपनी कृपादृष्टि बरसाती है, उस जातक का जीवन खुशियों और धन-दौलत से भर जाता है. मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति न केवल सुख-समृद्धि हासिल करता है बल्कि ऐश्वर्य भी करता है. लेकिन, अगर मां लक्ष्मी जातक से रुष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति जीवन में कष्टों का सामना भी करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब भी मां लक्ष्मी नाराज होती हैं तो जातक को कुछ अशुभ संकेत दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में. 

सोना-चांदी का खोना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर बार बार आपकी सोने-चांदी की वस्तुएं खो रही हैं तो इसे बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है. बल्कि, यह मां लक्ष्मी के नाराज होने का संकेत माना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

adhik maas 2026
कब से शुरू होगा अधिकमास? क्यों 30 की जगह 60 दिन का होगा यह मास, जानें 
Garud Purana: मृतक की वस्तुएं रखना सही या गलत? 
shani gochar 2026
साल 2026 में इन राशियों पर पड़ेगी शनि की कुदृष्टि, रहना होगा सावधान 
Mars transit horoscope
2026 में राहु-केतु का प्रभाव तीन राशियों पर सबसे ज्यादा, बढ़ सकती हैं मुश्किलें 
Surya-Shukra Yog 2026
साल 2026 में सूर्य-शुक्र की होगी अद्भुत युति, इन राशियों को होगा लाभ 

घर में अचानक खर्चो का बढ़ जाना

अगर अचानक घर में बिना वजह खर्च बढ़ने लगें, पैसे आते ही खत्म हो जाएं या बचत न हो पाए, तो यह भी मां लक्ष्मी की नाराजगी का संकेत है. यह संकेत भविष्य में आने वाली समस्याओं की ओर भी इशारा देता है.  

धन हानि से जुड़े स्वप्न आना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपको धन की हानि या नुकसान से जुड़े कोई स्वप्न आ रहे हैं तो यह भी बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में  को पैसों से जुड़ा कोई नुकसान होने वाला है.

Advertisement

तुलसी का सूखना

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, तुलसी या घर के अन्य शुभ पौधे बिना वजह सूखने लगें, पत्तियां पीली हो जाएं या पौधे बढ़ना बंद कर दें, तो यह मां लक्ष्मी की कृपा कम होने का संकेत माना जाता है. 

घर में लगातार झगड़े या तनाव

परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस या झगड़े होने लग जाएं तो यह भी मां लक्ष्मी की अप्रसन्नता का संकेत माना गया है. जहां कलह होता है, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं हैं. यह मान्यता शास्त्रों में भी मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement