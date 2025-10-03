scorecardresearch
 

Feedback

Sharad Purnima Upay: शरद पूर्णिमा के दिन करें ये 6 काम, धन-दौलत का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी

Sharad Purnima 2025 : आश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं, जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में

Advertisement
X
शरद पूर्णिमा की रात करें ये उपाय ( Photo: AI Generated)
शरद पूर्णिमा की रात करें ये उपाय ( Photo: AI Generated)

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है. इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं. इस पवित्र रात को चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है. इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है. कहा जाता है कि इस दिन रात की चांदनी में खीर रखकर खाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस दिन और भी कई तरह के प्रयोग और उपाय किए जाते हैं. आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है. 

1. चंद्रमा को अर्घ्य दें: शरद पूर्णिमा की रात को एक लोटे में पानी भरें. उसमें चावल और फूल डालें. फिर इसे चंद्रमा की ओर मुख करके अर्पित करें. माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति और धन का वास होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sharad Purnima 2025
कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तिथि, पूजन विधि और मुहूर्त  
October Vrat & Tyohar 2025
कब है दिवाली, दशहरा, धनतेरस? देखें अक्टूबर में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट 
माघ पूर्णिमा 2025
कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि 
Ashiwin month festival 2025
पितृपक्ष, नवरात्र, सूर्य ग्रहण..., अश्विन माह में होंगे ये बड़े व्रत-त्योहार और धार्मिक घटनाएं 
Celebrations at Banke Bihari temple during Sharad Purnima
शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, देखें 

2. खीर से जुड़ा उपाय: शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर रात में खुले आसमान के नीचे रखें. ध्यान रहे कि खीर को मिट्टी के बर्तन में ही रखें. यह उपाय करने से अच्छी सेहत मिलती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Advertisement

3. मंत्र का जाप: इस पवित्र रात को “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ” का 108 बार जाप करें. इसे करने से धन-संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है.

4. घी का दीपक जलाएं: शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ होता है. तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं. तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement