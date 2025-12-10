Shani Sade Sati: 2026 में इस एक राशि के लिए सबसे कष्टकारी होगी शनि की साढ़ेसाती, 2027 तक नहीं छोड़ेगी पीछा

Shani Sade Sati 2026: नया साल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. ज्योतिषविद ग्रह-नक्षत्रों की चाल को देखते हुए नए साल की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं. इसमें भी शनि की चाल पर उनका फोकस ज्यादा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में शनि का गोचर नहीं है. इसलिए 2025 की तरह 2026 में भी मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि साढ़ेसाती का दौर जारी रहेगा. मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला, कुंभ राशि पर तीसरा और मीन राशि पर दूसरा चरण रहेगा.

ज्योतिषविदों की मानें तो साढ़ेसाती का दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है. यही वो चरण होता है, जब जातक को सबसे ज्यादा दुख-तकलीफों का सामना करना पड़ता है. मीन राशि पर 2026 में पूरे वर्ष साढ़ेसाती का दूसरा चरण रहेगा. 3 जून 2027 को जब शनि मीन से मेष राशि में गोचर करेंगे, तब साढ़ेसाती का दूसरा चरण मीन से मेष राशि में शिफ्ट हो जाएगा.

2026 में मीन राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव

करियर या नौकरी-व्यापार

शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण नौकरी, व्यवसाय और करियर में बड़ी बाधाएं लेकर आ सकता है. कदम-कदम पर रुकावटें होंगी. असफलताओं से मन निराश रहेगा. मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. कामयाबी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी.

आर्थिक स्थिति

धनधान्य के मामलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. मुनाफा में गिरावट या आय में कमी आ सकती है. खर्चे बढ़त पर रहेंगे और धन को जोड़कर रखना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. निवेश की गई राशि भी डूबने का डर सताएगा.

सेहत

नया साल 2026 सेहत के लिहाज से भी प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है. तनाव, चिंता, थकान और आलस्य आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है. मानसिक और शारीरिक रूप से कम स्वस्थ महसूस करेंगे. चोट-दुर्घटनाओं का भी विशेष ख्याल रखना होगा. दूसरों का वाहन मांगकर चलाने की गलती न करें.

पारिवारिक जीवन

घरेलू जीवन में खटास पड़ सकती है. दांपत्य जीवन मुश्किलों से घिरा रह सकता है. करीबी दोस्त और रिश्तेदारों से धोखा मिल सकता है. व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने से घर, परिवार और कार्यस्थल पर लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से भी चिंता बढ़ सकती है.

