Rahu Budh Yuti 2026: साल 2026 से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेगा सबसे दुर्लभ संयोग

Rahu Budh Yuti 2026: ज्योतिषियों के नजरिए से साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है, जिसमें कई बड़े ग्रहों का गोचर और संयोग बनने वाला है. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में ही राहु-बुध का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि और शिक्षा का कारकग्रह माना जाता है और बुध सभी ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है. राहु को उल्टी चाल चलने वाला माना जाता है और कठोर वाणी, भ्रमित करने वाला माना जाता है.

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, यह संयोग 18 साल बाद कुंभ राशि में बनेगा. इस संयोग से नौकरी, धन और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में तरक्की मिलेगी. चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत में राहु-बुध की युति से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

मेष राशि वालों के राहु-बुध की युति बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है. ये युति मेष राशि वालों के 11वें भाव में बनेगी, जो कि लाभ भाव कहलाता है. आय में तगड़ा मुनाफा पाएंगे. निवेश के क्षेत्र से अच्छा परिणाम पा सकते हैं. शेयर मार्केट या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से भी लाभ के योग बनेंगे. पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा. परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे.

वृषभ

राहु-बुध की युति वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही सकारात्मक साबित होगी. यह युति वृषभ राशि वालों के कर्मस्थान में बनेगी. करियर और शिक्षा में अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. सैलरी बढ़ने का योग बन रहा है. नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी. बिजनेस तरक्की पर पहुंचेगा.

मकर

राहु-बुध की युति मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद मानी जा रही है. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी. परिवार में सामंजस्य बैठेगा. धन कमाने के योग बन रहे हैं और आकस्मिक लाभ प्राप्त करने का भी योग बन रहा है.

