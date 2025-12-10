scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 इन राशियों के लिए रहेगा बेहद लकी, बनेंगे ये दुर्लभ संयोग

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत कई दुर्लभ और शक्तिशाली संयोगों के साथ होगी. इन सभी ग्रहों की चाल से कई राशियों की किस्मत भी चमकेगी. चलिए जानते हैं उन शुभ राशियों के बारे में.

Advertisement
X
नए साल में बनेंगे ये दुर्लभ संयोग (Photo: ITG)
नए साल में बनेंगे ये दुर्लभ संयोग (Photo: ITG)

New Year 2026 Rashifal: पंचांग के अनुसार, नया साल 2026 बड़ी खगोलीय घटनाओं से शुरू होने वाला है. इस साल की शुरुआत कई बड़े दुर्लभ संयोगों रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग से होगी. इन योगों के अलावा, नए साल में देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि जैसे बड़े ग्रह भी अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. इन सभी राजयोगों के बनने से कई राशियों को लाभ होगा. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में. 

वृषभ

वृषभ राशि के लिए नया साल सफलताओं का वर्ष माना जा रहा है. आर्थिक मोर्चों में प्रगति देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं. बिजनेस करने वालों को लाभदायक परिणाम मिल सकते हैं, जबकि नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए पदोन्नति और सैलरी बढ़ने की संभावना बनेगी. घर-परिवार का वातावरण सकारात्मक रहेगा. समर्थन मिलने से कार्यक्षमता और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी दिखाई देगी. 

सम्बंधित ख़बरें

adhik maas 2026
कब से शुरू होगा अधिकमास? क्यों 30 की जगह 60 दिन का होगा यह मास, जानें 
Garud Purana: मृतक की वस्तुएं रखना सही या गलत? 
shani gochar 2026
साल 2026 में इन राशियों पर पड़ेगी शनि की कुदृष्टि, रहना होगा सावधान 
Mars transit horoscope
2026 में राहु-केतु का प्रभाव तीन राशियों पर सबसे ज्यादा, बढ़ सकती हैं मुश्किलें 
Surya-Shukra Yog 2026
साल 2026 में सूर्य-शुक्र की होगी अद्भुत युति, इन राशियों को होगा लाभ 

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला साल उपलब्धियों और प्रगति लेकर आएगा. प्रोफेशनल लाइफ में पहचान बढ़ने के साथ समाज में सम्मान मिलने की स्थिति बन रही है. जो काम लंबे समय से अधूरे थे, उनमें गति आएगी. नए प्रोजेक्ट और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. कारोबारी लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है. पारिवारिक जीवन में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी. 

Advertisement

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 करियर और प्रतिष्ठा के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति देने वाला प्रतीत हो रहा है. नौकरी में महत्वपूर्ण पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. कड़ी मेहनत के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी मुनाफा और सफलता की उम्मीद रहेगी. लोकप्रियता व सम्मान में उछाल आने से सामाजिक छवि और मजबूत होगी. 

मकर

मकर राशि के जीवन में 2026 बदलाव और उन्नति का वर्ष साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर परफॉर्मेंस सराहनीय रहेगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता दिख रहा है. व्यापार या साझेदारी के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे जो लाभ दिला सकते हैं. लक्ष्यों को पूरा करने की ऊर्जा और उत्साह वर्षभर बना रहेगा. पारिवारिक स्तर पर भी माहौल सुखद और सहयोग पूर्ण रहेगा, जिससे सकारात्मकता बनी रहेगी. 

कुंभ

कुंभ राशि को नए साल में आर्थिक मजबूती मिलेगी. अटका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आर्थिक हालात सुधरेंगे. जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें यात्राओं और नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. आने वाले समय में बड़ी सफलता के द्वार खुलेंगे. घरेलू और निजी संबंधों में स्थिरता व तालमेल बना रहेगा, जिससे मन में संतुलन और शांति महसूस होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement