scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kharmas 2025: खरमास से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम, खुल जाएगा खुशियों का पिटारा

Kharmas 2025: इस बार खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय भले शुभ कार्यों के लिए प्रतिबंधित माना जाता हो, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह भाग्योदय और आर्थिक वृद्धि का मजबूत अवसर लेकर आएगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
खरमास 2025 लकी राशियां (Photo: ITG)
खरमास 2025 लकी राशियां (Photo: ITG)

Kharmas 2025: खरमास की अवधि इस बार 16 दिसंबर, मंगलवार से आरंभ होकर 14 जनवरी 2026 तक रहने वाली है. इस दौरान पूजा-पाठ में विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना का महत्व बताया गया है. मान्यताओं के अनुसार, खरमास को अशुभ काल माना जाता है और यही वजह है कि इस समय शादी-ब्याह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते. जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसी समय से खरमास की शुरुआत होती है, जिसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है.

ज्योतिषियों के अनुसार, खरमास शुरु होने पहले शुक्र तारा अस्त होता है. इस बार शुक्र तारा 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को अस्त होंगे और लगभग 53 दिनों तक अस्त ही रहेंगे. इसके बाद यह 1 फरवरी 2025, रविवार को दोबारा उदय होंगे. चलिए जानते हैं खरमास में शुक्र के अस्त होने से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे.

वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

Kharmas 2025
7 दिन बाद होगी खरमास की शुरुआत! इस दौरान भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां 
Shukra budh gochar
खरमास में शुक्र-बुध का गोचर, 16 दिसंबर से इन 3 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल 
खरमास हमें जीवन की भागदौड़ से विराम देकर ईश्वरीय साधना की ओर प्रेरित करता है.
खरमास कब से होगा शुरू? इस दौरान ना करें ये मांगलिक कार्य 
Kharmas 2023: खरमास में क्यों बंद रहते हैं शादी-विवाद? जानें इस महीने क्या करें क्या नहीं (Photo: Getty Images)
खरमास में क्यों बंद रहते हैं शादी-विवाद? जानें इस महीने क्या करें और क्या नहीं 
Kharmas 2023: आज से शुरू खरमास, हिंदू धर्म में अगले एक महीने तक बंद रहेंगे ये शुभ कार्य
खरमास कल से शुरू, हिंदू धर्म में अगले एक महीने तक बंद रहेंगे ये शुभ कार्य 

खरमास का महीना वृषभ वालों के लिए शुभ हो सकता है. इस मास वृषभ वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा बन सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. निवेश के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है. नौकरी व व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे.

तुला

तुला वाले जो लोग धन कमाना चाहते हैं उनके लिए खरमास बेहद शुभ माना जा रहा है. आय के नए स्त्रोत प्राप्त होंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. इस समय आर्थिक लाभ हो सकता है. समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा. परिवार के साथ प्राप्त होगा. परिवार में शांति और सपोर्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. 

Advertisement

मकर

खरमास मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. अटका हुआ धन वापिस मिल सकता है. नौकरी व व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे. किसी नया निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकता है. परिवार में शांति और सपोर्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. नए प्रोजेक्ट से फायदा मिलेगा. अच्छे संबंध मजबूत होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement