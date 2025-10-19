scorecardresearch
 

Diwali 2025 Upay: दिवाली की रात करें ये 6 विशेष महाप्रयोग, धन का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी

Diwali 2025 Upay: 20 अक्टूबर को पूरे देश में दीपावली का पावन पर्व उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दीपावली की रात किए गए विशेष प्रयोग जीवन में समृद्धि लाते हैं. तो चलिए जानते हैं कि इस दिन रात में कौन कौन से उपाय करने चाहिए.

दिवाली की रात करें ये उपाय (Photo: AI Generated)
दिवाली की रात करें ये उपाय (Photo: AI Generated)

Diwali 2025: पूरे देश में 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. दिवाली का त्‍योहार खुशियां बांटने और मेलजोल बढ़ाने का त्‍योहार माना जाता है. इस अवसर पर लोग एक-दूसरे को उपहार देकर खुशियां बांटते हैं और मिठाई खिलाकर बधाई देते हैं. इसके अलावा, ज्योतिषियों के अनुसार, दिवाली की रात बहुत ही पूजनीय और चमत्कारी होती है, जिसमें मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ खास उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि दिवाली की रात कौन से 6 महाप्रयोग करने चाहिए. 

1. हल्दी गांठ का उपाय

दीपावली की रात को गणेश जी को हल्दी की दो गांठ अर्पित करें. ये 2 गांठें रातभर भगवान गणेश के समक्ष रखी रहेंगी. फिर, अगले सुबह इन हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दें. इस छोटे से उपाय को करने से आपके आने वाले साल में धन की बचत होगी. 

2. कौड़ियां का उपाय

दिवाली की रात मां लक्ष्मी के सामने दीपक में दो कौड़ियां रख दें. अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकालकर लाल कपड़े में बांध लें और फिर उन कौड़ियों को धन के स्थान पर रख दें. इस उपाय को करने से सालभर धन स्थिरता से बना रहेगा.

3. चांदी के सिक्के का उपाय

दिवाली की रात पूजा स्थान पर गंगाजल में एक चांदी का सिक्का डालकर रख दें. अगले दिन सुबह गंगाजल के छींटे पूरे घर और मुख्य द्वार पर दें. इस उपाय को करने से पूरे घर में धन समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी. उसके बाद उस चांदी के सिक्के को अपने पास में रख लें. 

4. गोमती चक्र का उपाय

दीपावली की रात को पांच गोमती चक्र ले लें. हर गोमती चक्र पर चारों तरफ से सिंदूर लगाएं. फिर एक एक करके सारे गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करें. फिर, दीपावली के अगले दिन इनको लाल कपड़े में बांध लें और एक कोने में छुपा दें. ऐसा करने से सालभर आपकी और आपके परिवार की सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी. 

5. हांडी का उपाय

दीपावली की मध्यरात्रि को एक हांडी ले लें. उस हांडी में सात तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालें. फिर, उसमें चुटकीभर सिंदूर डालें और एक सिक्का डालें. उसके बाद इसके मुंह पर लाल कपड़ा बांधकर रात में ही रसोई में रख दें. इस उपाय को करने से सालभर आपका करियर शानदार रहेगा. 

6. काले धागे का उपाय

दीपावली की मध्यरात में मां काली से सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद मां काली को एक लोहे का छल्ला या काला धागा अर्पित करें. फिर, 'ऊं क्रीं कालिकायै नम:' मंत्र का जाप करें. जाप के तुरंत बाद काला धागा या छल्ला धारण कर लें. 

दीपावली के दिन उधार का लेन-देन न करें

दिवाली के दिन उधार का लेनदेन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे धन आगमन की कामना करते हैं. दिवाली के दिन अगर कर्ज लेंगे तो सालभर कर्ज लेना पड़ सकता है.

---- समाप्त ----
