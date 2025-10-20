scorecardresearch
 

Diwali 2025: दिवाली पर 12 राशियों को होगा धन लाभ! जानें राशि अनुसार कौन सा उपहार देना है शुभ

Diwali 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि गिफ्ट राशि के अनुसार चुना जाए, तो उसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. यह केवल एक भावनात्मक उपहार नहीं बल्कि धन, समृद्धि और तरक्की का भी संकेत बन जाता है.

राशि अनुसार दें दिवाली उपहार (Photo: Pexels)
राशि अनुसार दें दिवाली उपहार (Photo: Pexels)

दिवाली रोशनी, खुशियों और शुभारंभ का पर्व है. इस दिन दिया गया हर उपहार केवल स्नेह का प्रतीक नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है. ज्योतिष के अनुसार, यदि उपहार व्यक्ति की राशि के अनुरूप दिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. यह न सिर्फ रिश्तों में मधुरता लाता है बल्कि धन, सुख और सौभाग्य को भी बढ़ाता है. इसलिए दिवाली पर सोच-समझकर राशि अनुसार ही उपहार देना चाहिए.

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक शैलेंद्र पांडे के मुताबिक हर राशि के जातकों के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिनकी खरीद से सालभर सुख, समृद्धि मिलती है, चाहे बात सोने-चांदी की हो या तांबे-कांसे की वस्तुओं की. सही वस्तु का चुनाव आपकी किस्मत को चमका सकता है. तो आइए जानें, आपकी राशि के अनुसार कौन-सी वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा. 

मेष राशि
मेष राशि के जातक ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी होते हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर यदि ये लोग चांदी के आभूषण, सिक्के या बर्तन खरीदते हैं तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक उन्नति लेकर आता है. चांदी, मंगल ग्रह को संतुलित करती है, जिससे निर्णय क्षमता और आत्मबल दोनों मजबूत होते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक व्यावहारिक, धैर्यवान और सौंदर्य प्रेमी होते हैं. दिवाली के शुभ पर्व पर यदि वृषभ राशि के लोग चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे आभूषण, बर्तन या सिक्के, तो यह उनके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक सिद्ध होता है. चांदी, शुक्र ग्रह से जुड़ी है, जो वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है.  यह ग्रह वैभव, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है.  यदि आप अपने लिए हीरा जड़ित कोई आभूषण खरीदते हैं, तो यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा. 

मिथुन राशि 

मिथुन राशि के जातक जिज्ञासु, चतुर और संवाद कौशल में निपुण होते हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर कांसे के बर्तन खरीदना इनके लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि कांसा बुध ग्रह से जुड़ा हुआ धातु है और बुध ही मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है. यह ग्रह बुद्धिमत्ता, व्यापार, और वाणी का कारक है. कांसे की वस्तुओं की खरीद से आपकी वाणी में मधुरता आएगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी.  इसके अलावा, सोना खरीदना भी मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहता है. 

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं. ये लोग अपनी भावनाओं और रिश्तों को सबसे अधिक महत्व देते हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर यदि कर्क राशि के लोग चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाती हैं. चांदी चंद्रमा का धातु मानी जाती है, और चंद्रमा ही कर्क राशि का स्वामी ग्रह है.  इस वजह से चांदी कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है. 

इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण, चांदी के लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, या चांदी का श्रीयंत्र खरीदना चाहिए. ये वस्तुएं घर में सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का संचार करती हैं. इसके अलावा, मोती की माला या चांदी में मोती जड़ी अंगूठी खरीदना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि मोती चंद्रमा से जुड़ा रत्न है और यह मन को शांत, स्थिर और संतुलित करता है. 

सिंह राशि 
सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और नेतृत्व कुशल होते हैं. दिवाली के शुभ अवसर पर सोना खरीदना इनके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह वैभव, सम्मान और स्थिरता का प्रतीक है. यदि आपका बजट थोड़ा कम है, तो सोने का पानी चढ़ाई गई वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जो समान रूप से शुभ फल देती हैं. सिंह राशि का शुभ रत्न माणिक्य है, जो आत्मविश्वास, साहस और मान-सम्मान बढ़ाता है. 

कन्या राशि 
कन्या राशि के जातक व्यवस्थित, तर्कशील और मेहनती होते हैं. दिवाली पर कांसे या फूल के बर्तन खरीदना इनके लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और मानसिक संतुलन बढ़ता है. शुभ रत्न पन्ना और मोती हैं. आप मोती की माला भी खरीद सकते हैं, जिससे शांति, सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. 

तुला राशि 
तुला राशि के जातक सौंदर्यप्रिय, मिलनसार और न्यायप्रिय होते हैं. दिवाली पर चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना शुभ रहता है. चांदी शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो धन-संपत्ति और समृद्धि का कारक माना जाता है. इससे आपके घर और व्यवसाय में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

वृश्चिक राशि 
वृश्चिक राशि के जातक गहरे विचारक और आत्मविश्वासी होते हैं. इनके लिए दिवाली पर तांबे के बर्तन या चांदी के आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ होता है. तांबा और चांदी ग्रहों से जुड़े हैं. इनकी खरीद से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. 

धनु राशि 

धनु राशि के जातक खुले विचारों वाले, साहसी और भाग्यशाली होते हैं. इनके लिए दिवाली पर सोने के आभूषण, सोने के सिक्के और पीतल के बर्तन खरीदना शुभ रहता है.  इससे न केवल धन-संपत्ति में वृद्धि होती है बल्कि साल भर पैसों की कमी नहीं रहती .

मकर राशि 
मकर राशि के जातक मेहनती, जिम्मेदार और योजनाबद्ध होते हैं. दिवाली पर स्टील के बर्तन या अपने लिए कोई वाहन खरीदना उनके लिए शुभ माना जाता है. इस प्रकार की खरीदारी सालभर उन्नति और स्थिरता लाती है, साथ ही जीवन में सफलता के नए अवसर खोलती है. 

कुंभ राशि 

कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र विचारक और भविष्यदर्शी होते हैं. दिवाली पर वाहन या स्टील के बर्तन खरीदना उनके लिए शुभ रहता है. इसके बाद चांदी, सोना या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना लाभकारी होता है. इससे जीवन में स्थिरता, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है.

मीन राशि 
मीन राशि के जातक संवेदनशील, कल्पनाशील और सौभाग्यशाली होते हैं. दिवाली पर सोने या पीतल की वस्तुएं खरीदना उनके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. यह खरीदारी न केवल धन-संपत्ति बढ़ाती है, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि में भी इजाफा करती है. 

---- समाप्त ----
