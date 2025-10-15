scorecardresearch
 

Dhanteras 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये चीजें, उल्टे पांव लौट जाएंगी मां लक्ष्मी

Dhanteras 2025: धनतेरस को धन और समृद्धि का प्रतीक पर्व माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजें उधार देना अशुभ माना गया है. तो चलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि इस दिन कौन कौन सी चीजें उधार में नहीं देनी चाहिए.

धनतेरस पर उधार में ना दें ये चीजें (Photo: AI Generated)
Dhanteras 2025 Upay: धनतेरस का पर्व सुख-समृद्धि का पर्व माना जाता है. इस बार यह त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है.  इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के साथ साथ भगवान धन्वंतरि की उपासना की जाती है. ज्योतिषियों की मानें तो, इस दिन सुख-समृद्धि के लिए छोटे छोटे उपाय करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. वहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ चीजें उधार देना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो धनतेरस के दिन उधार में नहीं देनी चाहिए. 

1. नमक

धनतेरस के दिन नमक उधार देना शुभ नहीं माना जाता. आमतौर पर नमक को हम रसोई की साधारण चीज समझते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका गहरा महत्व बताया गया है. नमक को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है और यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला तत्व भी है. 

मान्यता है कि अगर धनतेरस या दिवाली के दिनों में कोई व्यक्ति नमक उधार देता है, तो वह अनजाने में अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता किसी और को सौंप देता है. ऐसा करने से घर की बरकत कम हो सकती है. इसलिए, इन शुभ दिनों पर नमक न देना ही बेहतर माना गया है.

2. सफेद चीजें

धनतेरस के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही और चीनी भी उधार में नहीं देनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूध और दही का संबंध चंद्रमा-शुक्र से होता है, जो कि सुख-समृद्धि का कारक माने जाते हैं. वहीं, चीनी को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, इस दिन सफेद चीजें उधार में बहुत ही अशुभ है. 

3. तेल

धनतेरस के दिन तेल भी उधार बहुत ही अशुभ माना जाता है. कहते हैं कि तेल का संबंध शनि से होता है, जिसे उधार देने से घर में आर्थिक परेशानियां प्रवेश कर सकती हैं. इसके अलावा, इस दिन धारदार चीजें और नुकीली चीजें भी उधार में नहीं देनी चाहिए. 

4. धन या पैसा

धनतेरस के दिन भूल से भी धन उधार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि अगर आप धनतेरस पर किसी को पैसे देते हैं, तो आप अपनी घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं. ऐसा करने से पूरे साल धन का ठहराव नहीं रहता और पैसा हाथ में आते ही खर्च या निकल जाता है.

