Chaturgrahi Yoga 2025: बुध गोचर से कुंभ राशि का लाभ भाव हुआ मजबूत, इन 2 राशियों की भी खुली किस्मत

Chaturgrahi Yoga 2025: 6 दिसंबर यानी आज से वृश्चिक राशि में सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र का चतुर्ग्रही योग बन गया है. यह योग कुंभ राशि के लाभ भाव को मजबूत बनाएगा. साथ ही, मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को भी जबरदस्त लाभ देगा.

6 दिसंबर को बुध, मंगल, शु्क्र और सूर्य मिलकर वृश्चिक राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: Pixabay)
Chaturgrahi Yoga 2025: 6 दिसंबर यानी आज एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बना है. दरअसल, ग्रहों के राजकुमार बुध ने आज वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है. गौर करने वाली बात ये है कि इस राशि में पहले से ही तीन बड़े ग्रह विद्यमान है. वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हुए. ऐसे में 6 दिसंबर को बुध, मंगल, शु्क्र और सूर्य मिलकर वृश्चिक राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं. यहां मंगल 7 दिसंबर, सूर्य 16 दिसंबर और शुक्र 20 दिसंबर तक रहेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये दुर्लभ संयोग 3 राशि के जातकों को बहुत लाभ देगा.

मेष राशि
यह योग मेष जातकों के लिए करियर और आर्थिक मजबूती के लिहाज से बहुत बेहतरीन माना जा रहा है. इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यस्थल पर कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं. आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आप बिना झिझक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे. निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा. कमाई के नए अवसर खुलेंगे.

वृश्चिक राशि
चूंकि यह योग सीधे आपकी राशि में बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि के जातकों पर होगा. समाज और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होगी. सलाह या मार्गदर्शन के लिए लोग आपसे संपर्क करेंगे. व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. धन की आवक बढ़ेगी और खर्चों में कमी आएगी.

कुंभ राशि
यह योग कुंभ राशि के लाभ भाव को मजबूत बनाने वाला है. पेशेवर क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे. नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह या कमाई बढ़ सकती है. व्यापारियों को बड़ा मुनाफा प्राप्त होने के संकेत हैं. व्यापार संबंधी सौदे सफल होंगे. नई दुकान, फैक्ट्री आदि शुरू करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है. घर, गाड़ी या कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं. साथ ही, आप भविष्य की योजनाओं में भी समान रूप से निवेश कर सकते हैं.

