चाणक्य नीति: जीवन में अपनाएं ये चीजें, नहीं होगा कभी अपमान

Chanakya Niti In Hindi, Follow These Rules In Life, Will Never Be Humiliated In Life, Success Mantra of Chanakya: आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू से जुड़ी कई तरह की बातें बताई हैं, जिनका पालन कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है. आचार्य चाणक्य को महान राजनीतिज्ञों में से एक माना जाता है. वे कहते हैं कि धन और पद से किसी भी इंसान को सफल नहीं माना जा सकता है. चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों की कीर्ति और यश का गुणगान मरनोपरांत भी किया जाए, असल में वहीं लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में उल्लेख किया है कि किस तरह के लोगों को समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं-

