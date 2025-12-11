Budh Vakri 2026: साल 2026 में तीन बार बुध होंगे वक्री, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Vakri 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में बहुत सारे वक्री और मार्गी होंगे. इन सभी ग्रहों में से एक है बुध देवता. दरअसल, साल 2026 में बुध 69 दिनों तक वक्र रहेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 15 मार्च 2026 को वक्री होंगे, उसके बाद 18 जुलाई 2026 को बुध वक्री होंगे और फिर साल 2026 के अंत में भी 10 नवंबर को बुध वक्री होंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध को बुद्ध, शिक्षा, लेखन, वाणी, व्यापार और अर्थव्यस्था का कारकग्रह माना जाता है. साल 2026 में बुध 3 बार वक्री होकर कई राशियों की किस्मत चमकाएंगे और उन्हें मालामाल करेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

वृषभ

साल 2026 में बुध के 3 बार वक्री होने से पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी. जिस काम में पहले रुकावट आई थी, वह दोबारा कोशिश करने पर पूरा हो सकते हैं. नौकरी बदलाव या बिजनेस में नई साझेदारी जल्दबाजी में न करें. रिश्तों में वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें वरना गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है.

मिथुन

बुध वक्री मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी में प्रमोशन, सम्मान या अतिरिक्त जिम्मेदारियों मिलने की संभावना है. बिजनेस में निवेश और साझेदारी लाभ पहुंचाएंगे. इस अवधि में स्वास्थ्य और दिनचर्या मजबूत होंगी. परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. जीवन में कई अधूरे काम पूरे होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके कार्यों में भी तेजी आएगी.

कुंभ

कुंभ राशि के लिए बुध का वक्री होना रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय साबित होगा. आपकी प्रतिभा पहचानी जाएगी. जिस काम में मन लगाएंगे. उसमें नाम और सफलता मिलने के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होंगे. गलतफहमियां दूर होंगी. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. यदि कोई नया कौशल या साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपको आगे बढ़ाएगा.

---- समाप्त ----