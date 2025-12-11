scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Vakri 2026: साल 2026 में तीन बार बुध होंगे वक्री, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Vakri 2026: 2026 में बुध के तीन बार वक्री होने से कई राशियों की सोई किस्मत जागने वाली है. नए साल में बुध की चाल करियर, धन, व्यापार और रिश्तों पर गहरा असर डालेगी. जहां कुछ राशि वालों को पुराने कामों में बड़ी सफलता और तरक्की मिलेगी, वहीं अटके हुए अवसर दोबारा मिलेंगे.

Advertisement
X
साल 2026 में बुध के 3 बार वक्री होने से कई राशियों की किस्मत चमकेगी (Photo: ITG)
साल 2026 में बुध के 3 बार वक्री होने से कई राशियों की किस्मत चमकेगी (Photo: ITG)

Budh Vakri 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में बहुत सारे वक्री और मार्गी होंगे. इन सभी ग्रहों में से एक है बुध देवता. दरअसल, साल 2026 में बुध 69 दिनों तक वक्र रहेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 15 मार्च 2026 को वक्री होंगे, उसके बाद 18 जुलाई 2026 को बुध वक्री होंगे और फिर साल 2026 के अंत में भी 10 नवंबर को बुध वक्री होंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध को बुद्ध, शिक्षा, लेखन, वाणी, व्यापार और अर्थव्यस्था का कारकग्रह माना जाता है. साल 2026 में बुध 3 बार वक्री होकर कई राशियों की किस्मत चमकाएंगे और उन्हें मालामाल करेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में. 

वृषभ

साल 2026 में बुध के 3 बार वक्री होने से पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी. जिस काम में पहले रुकावट आई थी, वह दोबारा कोशिश करने पर पूरा हो सकते हैं. नौकरी बदलाव या बिजनेस में नई साझेदारी जल्दबाजी में न करें. रिश्तों में वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें वरना गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Budh Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में बुध, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग 
chaturgrahi yoga 2025
बुध गोचर से कुंभ राशि का लाभ भाव हुआ मजबूत, इन 2 राशियों की भी खुली किस्मत 
Shukra budh gochar
खरमास में शुक्र-बुध का गोचर, 16 दिसंबर से इन 3 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल 
shukra budh yuti 2026
2026 शुरू होने से पहले 3 राशियों में धन योग, कुंभ सहित इनका बढ़ेगा बैंक-बैलेंस 
mangal budh guru gochar
मंगल-बुध-गुरु का बैक-टू-बैक गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन 

मिथुन

बुध वक्री मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी में प्रमोशन, सम्मान या अतिरिक्त जिम्मेदारियों मिलने की संभावना है. बिजनेस में निवेश और साझेदारी लाभ पहुंचाएंगे. इस अवधि में स्वास्थ्य और दिनचर्या मजबूत होंगी. परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. जीवन में कई अधूरे काम पूरे होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके कार्यों में भी तेजी आएगी.

कुंभ

कुंभ राशि के लिए बुध का वक्री होना रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय साबित होगा. आपकी प्रतिभा पहचानी जाएगी. जिस काम में मन लगाएंगे. उसमें नाम और सफलता मिलने के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होंगे. गलतफहमियां दूर होंगी. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. यदि कोई नया कौशल या साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपको आगे बढ़ाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement