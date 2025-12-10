Budh Nakshatra Parivartan 2025: शनि के नक्षत्र में बुध का प्रवेश, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग

Budh Nakshatra Parivartan 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध ने 10 दिसंबर यानी आज शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश किया है. बुध देव इस नक्षत्र में 20 दिसंबर तक रहने वाले हैं. शनि के नक्षत्र में बुध का संचरण तीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों की मानें तो अनुराधा नक्षत्र में जाने के बाद बुध वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं. ये लाभ इन जातकों को 20 दिसंबर तक मिलता रहेगा.

और पढ़ें

वृश्चिक राशि

शनि के नक्षत्र में बुध का का प्रवेश वृश्चिक राशि के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. 20 दिसंबर तक इस राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. आप करियर में नई ऊंचाइयों को छूएंगे. रुकी हुई योजनाओं में गति आएगी. व्यापारी वर्ग के लोगों को मुनाफे की कोई बड़ी डील मिल सकती है. आपको चारों ओर प्रशंसा होगी. कार्यस्थल पर पदोन्नति के साथ ही नई जिम्मदारी भी आपको मिल सकती है.

मकर राशि

अनुराधा नक्षत्र में बुध का प्रवेश मकर राशि वालों के लिए भी तरक्की के नए रास्ते और शुभ अवसरों के द्वार खोलेगा. करियर में उन्नति होगी. अपनी रचनात्मकता के बल पर आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. शुरू किए गए नए कार्य में सफलता सहयोग मिलेगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

Advertisement

कुंभ राशि

शनि के नक्षत्र में बुध का गोचर कुंभ राशि के लिए भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है. आने वाले दस दिन विशेष रूप से शुभ रहेंगे. करियर में आ रही बाधाओं का अंत होगा. सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे और व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा. धनधान्य की स्थिति भी ठीक रहेगी. कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. खर्चों को सीमित करने पर जोर रखेंगे.

---- समाप्त ----