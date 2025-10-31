Budh Mangal Yuti 2025: वृश्चिक राशि में बुध-मंगल की युति, 24 नवंबर तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

Budh Mangal Yuti 2025: 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं. संयोगवश इस राशि में बुध पहले से विराजमान हैं. ऐसे में वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति होने वाली है. यह युति 24 नंवबर तक बनी रहेगी. 24 नवंबर को जब बुध तुला राशि में गोचर करेंगे, तब यह युति समाप्त होगी. ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल-बुध की युति तीन राशियों के लिए लाभकारी रहने वाली है.

वृषभ राशि

वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाली है. आपकी चिंताएं कम होंगी और रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. व्यापारी जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है. किसी पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये युति सुखद परिणाम लेकर आने वाली है. धन प्राप्ति के नए अवसर बनेंगे. नौकरी करने वाले व्यक्तियों का प्रमोशन या इन्क्रीमेंट हो सकता है. साथ ही, ज्यादा आमदनी के साधन भी विकसित हो सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है. आपको दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी भी हर कदम पर आपका साथ देगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध-मंगल की युति लाभ और सफलता के द्वार खोल सकती है. करियर में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे कम होंगी. किसी बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. इस समय भाग्य आपका साथ देगा. बेरोजगार लोगों को नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में शांति और सुख का वातावरण रहेगा. घर की स्थिति अच्छी रहेगी. बच्चों की एकाग्रता बेहतर होगी और पढ़ाई-लिखाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

